«Куперу завидуют все мужчины планеты»: Ирина Шейк снова оголилась ради съемок

Одна из самых красивых женщин планеты Ирина Шейк , как известно, не любит рассказывать прессе о своей личной жизни. Впрочем, как и оголяться во время съемок. Но из каждого правила всегда непременно найдется исключение.

Ирина Шейк, родившая в прошлом году дочь голливудскому актеру Брэдли Куперу , часто проводит время в кругу семьи. Однако карьеру на подиуме девушка тоже не оставила. Регулярные съемки и участие в престижных показах по-прежнему занимают немало времени в расписании российской красавицы. Обычно модели представляют интерес для публики лишь в качестве красивой картинки, чей макияж или же образ стоит детально рассмотреть и обсудить. Но Ирина совсем не обычная модель. Супруга одного из самых привлекательных и талантливых актеров современного Голливуда — Брэдли Купера, неизменно притягивает внимание поклонников и прессы даже просто катая ребенка на качелях.

Но порой журналистам все же удается взять у нее интервью. Британский журнал Evening Standard показал в сети обложку своего нового номера, на которой красовалась 32-летняя Шейк. На снимке Ирина позировала в зеленом купальнике от Topshop, выполненном в стиле моды 1980-х годов. Съемка для нового номера издания, судя по попавшим в сеть фотографиям, получилась очень яркой и разноплановой. К тому же в интервью журналу Шейк впервые рассказала о своей семейной жизни.

«В свободное от работы время я живу как нормальный человек», — отметила модель, сообщив, что в ее доме царит счастье и гармония. «Какая она сексуальная! Конечно, гармония царит! С такой-то женой!» «Куперу реально завидуют все мужчины планеты» «Она бесподобна! И мать, и жена и шикарная женщина» «Брэдли счастливчик! Ира просто сказочно красива» «Вот это фигура! Огонь! Женщина мечта», — писали в сети восхищенные фотографиями Шейк интернет-пользователи.

Нашлись, конечно, и те, кто сумел разглядеть на одном из снимков обнаженное тело модели, прикрытое лишь соломенной шляпой. Сама Ирина обычно отказывается от снимков в стиле «ню», заявляя при этом, что если ее увлечет задумка, то она вполне может и обнажиться полностью, ведь фотография — это тоже искусство. А пока интересных предложений не поступило, Шейк скромно демонстрирует поклонникам свои шикарные ягодицы, позируя в купальнике на берегу океанах.