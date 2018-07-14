Один день из жизни лавочки: проникновенная серия российского фотографа

Равнодушие, страсть, отчужденность, интерес, усталость, радость — чувства людей на этой одинокой лавочке так разнообразны.

Автор этой черно-белой фотосерии — московский фотограф Андрей Калмыков . Его идея не нова (сразу вспоминаются карикатуры Херлуфа Бидструпа), но ее воплощение — 10 из 10. Каждое фото рассказывает свою историю, его можно медитативно рассматривать, подмечая все новые и новые детали.

Источник: Союз фотохудожников России

«Порой скамейка кажется не просто парой досок, собранных в единое целое, а чем-то большим — одушевленным объектом, который передает свое настроение через сидящих на нем людей. Ведь на скамейке человек кажется другим: не отягощенным заботами, мечтательным, задумчивым, влюбленным…

И стоит только встать с лавочки, как он вновь погружается в свои повседневные проблемы.

Эта серия отражает лишь часть действий, эмоций и впечатлений, которые может испытывать скамейка».