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Один день из жизни лавочки: проникновенная серия российского фотографа
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Один день из жизни лавочки: проникновенная серия российского фотографа 

Bigpicture.ru 56 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Равнодушие, страсть, отчужденность, интерес, усталость, радость — чувства людей на этой одинокой лавочке так разнообразны.
Автор этой черно-белой фотосерии — московский фотограф Андрей Калмыков. Его идея не нова (сразу вспоминаются карикатуры Херлуфа Бидструпа), но ее воплощение — 10 из 10. Каждое фото рассказывает свою историю, его можно медитативно рассматривать, подмечая все новые и новые детали.
Источник: Союз фотохудожников России
«Порой скамейка кажется не просто парой досок, собранных в единое целое, а чем-то большим — одушевленным объектом, который передает свое настроение через сидящих на нем людей. Ведь на скамейке человек кажется другим: не отягощенным заботами, мечтательным, задумчивым, влюбленным…
И стоит только встать с лавочки, как он вновь погружается в свои повседневные проблемы.
Эта серия отражает лишь часть действий, эмоций и впечатлений, которые может испытывать скамейка».
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