Таркан впервые стал отцом

Долгие годы певца Таркана подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. Слишком уж долго сладкоголосый турок, по которому страдали тысячи поклонниц по всему миру, оставался холостяком.

Но два год назад он наконец-то женился. Причем именно на своей поклоннице. Пынар Дилек посещала все концерта певца, а после одного из выступлений осмелилась и подошла к нему за автографом, а заодно признаться в любви. Тогда-то Таркан и обратил внимание на прекрасную Пынар. Правда, долгое время он не делал девушке предложение руки и сердца, хотя уже всем было известно, что они живут вместе.

После свадьбы певца постоянно терзали вопросами, когда же ожидается рождение наследника. И вот наконец чудо произошло. 12 июля у Таркана родилась дочь. Хотя малышка должна была появиться на свет чуть раньше намеченного срока (роды должны были пройти только в начале августа), тем не менее родилась она здоровенькой. Рожала Пынар в одной из престижных швейцарских клиник под присмотром опытных врачей. Может, еще и поэтому удалось избежать осложнений.

«Родилась наша дочь Лия. Она стала солнцем в нашей жизни. Я не знаю, как описать свои эмоции», — сообщил певец у себя в микроблоге и опубликовал трогательное фото девочки. Поклонники удивились, что девочка почему-то одета в голубенкую распашонку. Также все отметили, что у малышки довольно густые темные волосы. «Будет похожа на отца», — однозначно решили фанаты Таркана.