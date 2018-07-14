«Такой не предаст в любви»: Марина Газманова рассказала, как воспитать мужчину

Жена Олега Газманова точно знает, чего не хватает современным мужчинам.

Не так давно Марина Газманова , супруга известного исполнителя патриотических песен, удивила подписчиков, рассказав им, что воспитывает дочь по ведам. Тогда не все смогли согласиться с матерью современной девушки, ратующую за отмену ряда занятий в школах. Как оказалось, сыновей она также советует воспитывать в старых традициях.

«Мужская психика — она соткана из устремлений. Мужчина не может жить просто так. Ему нужно обязательно куда-то стремиться. Если он никуда не стремится, значит, он уничтожен судьбой. Мужчине просто необходимо охлаждать свой ум. То есть мужчине здоровье дает деятельность, которая охлаждает: — спать на жестком; — рано вставать; — носить грубую одежду; — стоять под холодным душем утром и вечером; — совершать другие аскезы; — соблюдать посты и голодать; — периодическое воздержание; — кушать сырую пищу (салаты, свежие овощи) — физические нагрузки, связанные с концентрацией (йога, атлетика, борьба, бег, «гантельки потягать») — не увлекаться чувственной деятельностью, но воспитывать эмоциональный интеллект», — считает Марина.

«Основы всего этого закладываются примером отца в семье и в спортивных секциях. Спортивный дух закаляет мужской организм через мужские аскезы. Все это приводит мужчину к внутреннему развитию и духовности. На такого можно положиться в дружбе, он не предаст, соблазнившись удобствами. Такой не предаст в любви, он поможет своей женщине, разгрузив ее от излишней эмоциональности», — пояснила мать семейства.

«Аскеза — инструмент осознанного самоограничения, благодаря которому человек достигает нравственной, эмоциональной и телесной чистоты. Мужская аскеза воспитывается с детства с первым приходом в спортивную секцию. Своего сына я закаляла еще в животе, обливаясь ледяной водой. С первых дней рождения начала обливать его самого: бассейн, задержка дыхания под водой, динамическая гимнастика, сон на свежем воздухе даже зимой. Потом первые медали и награды за разные спортивные достижения: футбол, троеборье, горные лыжи, хоккей, регби, джиу-джитсу… Никогда не забуду, как малыш повышал свой болевой порог. После 12 лет был оторван от мамок и внимания прессы к нашей семье, отправлен в спортивную школу, где из скоростного «дрыща» футболиста, был выкован мощный регбист, сметающий своих противников. При этом выучил иностранный язык и стал крепким художником, сберег пальцы для карандаша в спортивных баталиях. Закалил характер строгой дисциплиной в школе. Звонок — не успел поесть, свободен! Не успел во время взять свою одежду из школьной химчистки, твои любимые носки на здоровяке соседе. Или сам становишься здоровяком в тренажером зале, или вечным мальчиком на побегушках. Мамочки, чем быстрее вы поймёте, что мальчиков нужно воспитывать в аскетичных условиях, тем меньше будут жаловаться на мужей ваши дочери», — поделилась она опытом.

Фолловеры поддержали Марину. Они давно восхищаются их парой с Олегом и уверены: правильно воспитанные дети этой пары найдут себе достойные «половинки».

Фото: instagram