«Такой не предаст в любви»: Марина Газманова рассказала, как воспитать мужчину 

Жена Олега Газманова точно знает, чего не хватает современным мужчинам.
Не так давно Марина Газманова, супруга известного исполнителя патриотических песен, удивила подписчиков, рассказав им, что воспитывает дочь по ведам. Тогда не все смогли согласиться с матерью современной девушки, ратующую за отмену ряда занятий в школах. Как оказалось, сыновей она также советует воспитывать в старых традициях.
«Мужская психика — она соткана из устремлений. Мужчина не может жить просто так. Ему нужно обязательно куда-то стремиться. Если он никуда не стремится, значит, он уничтожен судьбой. Мужчине просто необходимо охлаждать свой ум. То есть мужчине здоровье дает деятельность, которая охлаждает: — спать на жестком; — рано вставать; — носить грубую одежду; — стоять под холодным душем утром и вечером; — совершать другие аскезы; — соблюдать посты и голодать; — периодическое воздержание; — кушать сырую пищу (салаты, свежие овощи) — физические нагрузки, связанные с концентрацией (йога, атлетика, борьба, бег, «гантельки потягать») — не увлекаться чувственной деятельностью, но воспитывать эмоциональный интеллект», — считает Марина.
«Основы всего этого закладываются примером отца в семье и в спортивных секциях. Спортивный дух закаляет мужской организм через мужские аскезы. Все это приводит мужчину к внутреннему развитию и духовности. На такого можно положиться в дружбе, он не предаст, соблазнившись удобствами. Такой не предаст в любви, он поможет своей женщине, разгрузив ее от излишней эмоциональности», — пояснила мать семейства.
«Аскеза — инструмент осознанного самоограничения, благодаря которому человек достигает нравственной, эмоциональной и телесной чистоты. Мужская аскеза воспитывается с детства с первым приходом в спортивную секцию. Своего сына я закаляла еще в животе, обливаясь ледяной водой. С первых дней рождения начала обливать его самого: бассейн, задержка дыхания под водой, динамическая гимнастика, сон на свежем воздухе даже зимой. Потом первые медали и награды за разные спортивные достижения: футбол, троеборье, горные лыжи, хоккей, регби, джиу-джитсу… Никогда не забуду, как малыш повышал свой болевой порог. После 12 лет был оторван от мамок и внимания прессы к нашей семье, отправлен в спортивную школу, где из скоростного «дрыща» футболиста, был выкован мощный регбист, сметающий своих противников. При этом выучил иностранный язык и стал крепким художником, сберег пальцы для карандаша в спортивных баталиях. Закалил характер строгой дисциплиной в школе. Звонок — не успел поесть, свободен! Не успел во время взять свою одежду из школьной химчистки, твои любимые носки на здоровяке соседе. Или сам становишься здоровяком в тренажером зале, или вечным мальчиком на побегушках. Мамочки, чем быстрее вы поймёте, что мальчиков нужно воспитывать в аскетичных условиях, тем меньше будут жаловаться на мужей ваши дочери», — поделилась она опытом.
Фолловеры поддержали Марину. Они давно восхищаются их парой с Олегом и уверены: правильно воспитанные дети этой пары найдут себе достойные «половинки».
Фото: instagram