Ярославские телевизионщики устроили в честь своей свадьбы в центре Ярославля ночное фаер-шоу

Катя и Денис живут вместе с 2016 года

Вчера в Ярославле поженились популярные телевизионщики Денис и Екатерина Муравьёвы . Жених известен в городе по своей работе журналистом на телекомпании «Ярославия» и телеканале «Первый ярославский», а невеста раньше была специалистом коммерческого отдела «Первого ярославского». Теперь они оба работают в Москве на федеральном телевидении.

После свадьбы молодожёны планируют переезжать в Москву

— Я увидела Дениса первый раз в коридоре, он со мной поздоровался и улыбнулся, — вспоминает Екатерина Муравьёва. — Я думала, он давно работает на «Первом ярославском», также он думал про меня. На протяжении месяца мы ходили и улыбались друг другу при встрече, но не знакомились. Я не знала, как его зовут, и кем именно он работает.

Место для празднование свадьбы Катя и Денис выбрали неподалёку от телеканала, где они познакомились отает.

После росписи в загсе молодожёны решили немного поразвлечься со своими гостями. Денис и Катя раздали своим родственникам и друзьям большие бенгальские огни и буквально через дорогу от редакции «Первого ярославского» телеканала, где они раньше работали, устроили фаер-шоу. Правда, ребята говорят, что место в районе пересечения проспекта Ленина и Советской улицы они выбрали не из-за близости редакции, а потому что праздновали в ресторане неподалёку.