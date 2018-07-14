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Ярославские телевизионщики устроили в честь своей свадьбы в центре Ярославля ночное фаер-шоу
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Ярославские телевизионщики устроили в честь своей свадьбы в центре Ярославля ночное фаер-шоу 

76.ru 30 минут назад
Фото: 76.ru
Катя и Денис живут вместе с 2016 года
Вчера в Ярославле поженились популярные телевизионщики Денис и Екатерина Муравьёвы. Жених известен в городе по своей работе журналистом на телекомпании «Ярославия» и телеканале «Первый ярославский», а невеста раньше была специалистом коммерческого отдела «Первого ярославского». Теперь они оба работают в Москве на федеральном телевидении.
После свадьбы молодожёны планируют переезжать в Москву
— Я увидела Дениса первый раз в коридоре, он со мной поздоровался и улыбнулся, — вспоминает Екатерина Муравьёва. — Я думала, он давно работает на «Первом ярославском», также он думал про меня. На протяжении месяца мы ходили и улыбались друг другу при встрече, но не знакомились. Я не знала, как его зовут, и кем именно он работает.
Место для празднование свадьбы Катя и Денис выбрали неподалёку от телеканала, где они познакомились отает.
После росписи в загсе молодожёны решили немного поразвлечься со своими гостями. Денис и Катя раздали своим родственникам и друзьям большие бенгальские огни и буквально через дорогу от редакции «Первого ярославского» телеканала, где они раньше работали, устроили фаер-шоу. Правда, ребята говорят, что место в районе пересечения проспекта Ленина и Советской улицы они выбрали не из-за близости редакции, а потому что праздновали в ресторане неподалёку.
Недавно в этом же месте свою экстремальную свадьбу сыграли свадьбу ярославские велосипедисты Николай и Валерия Серовы.
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