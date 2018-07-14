Дождались «очень крутой трек»: Ольга Бузова выпускает второй альбом

Певица и телеведущая призналась, что практически все свое время она посвящает новому альбому.

Пережив непростой развод с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова собралась духом и решила строить карьеру певицы. 2016 год стал дебютным: 32-летняя телеведущая «Дома-2» поделилась с публикой синглом «Под звуки поцелуев», а через год появился первый альбом Бузовой. И несмотря на непрекращающуюся критику, Ольга — огромное событие в мире шоу-бизнеса, поэтому каждая ее песня (даже если и в шутку) как по щелчку пальцев обрастает бешеной популярностью.

В выпуске своего канала на Youtube Бузова поделилась с поклонниками новостью: на данный момент она заканчивает запись второго альбома.

— Я все время нахожусь в перелетах и на съемках. Но в первую очередь я занята работой над своим вторым альбомом. Он уже почти дописан. Сегодня мы будем записывать сложнейший, но в то же время очень крутой трек, — рассказала звезда реалити-шоу «Дома-2».

Напомним, недавно стало известно, что Ольга Бузова в очередной раз стремится попытать свое счастье в любви: певица и телеведущая примет участие в женской версии «Холостяка». «Вечерка» разузнала о первых претендентах на ее руку.