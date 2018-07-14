Ещё
Дождались «очень крутой трек»: Ольга Бузова выпускает второй альбом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дождались «очень крутой трек»: Ольга Бузова выпускает второй альбом 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Певица и телеведущая призналась, что практически все свое время она посвящает новому альбому.
Пережив непростой развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова собралась духом и решила строить карьеру певицы. 2016 год стал дебютным: 32-летняя телеведущая «Дома-2» поделилась с публикой синглом «Под звуки поцелуев», а через год появился первый альбом Бузовой. И несмотря на непрекращающуюся критику, Ольга — огромное событие в мире шоу-бизнеса, поэтому каждая ее песня (даже если и в шутку) как по щелчку пальцев обрастает бешеной популярностью.
В выпуске своего канала на Youtube Бузова поделилась с поклонниками новостью: на данный момент она заканчивает запись второго альбома.
— Я все время нахожусь в перелетах и на съемках. Но в первую очередь я занята работой над своим вторым альбомом. Он уже почти дописан. Сегодня мы будем записывать сложнейший, но в то же время очень крутой трек, — рассказала звезда реалити-шоу «Дома-2».
Напомним, недавно стало известно, что Ольга Бузова в очередной раз стремится попытать свое счастье в любви: певица и телеведущая примет участие в женской версии «Холостяка». «Вечерка» разузнала о первых претендентах на ее руку.
Вечерняя Москва: последние новости
Как справиться с жарой во время просмотра матча на стадионе Актриса Ольга Погодина рассказала, что счастлива в браке Лекарственные травы, которые обязательно нужно собрать в июле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет32
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет72
Как виагра воздействует на женский организм5
«Жили бедно, он воровал деньги»7
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа17
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение