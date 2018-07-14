Чем южные карелы отличаются от северных

Культура ливвиков (северных карелов) и людиков (Южная Карелия) до сих пор недостаточно изучена, современные ученые стараются сохранить хотя бы то, что осталось. Географическая разница между этими субэтносами наложила отпечаток и на их жизнь — многие ее нюансы характерны только для конкретного сообщества карелов.

Языковые, музыкальные и фольклорные особенности народов

В наречии ливвиков 8 диалектов и субдиалектов (местных диалектов и говоров), у людиков же их всего три. Людиковское наречие имеет множество заимствований из языка вепсов (малочисленного финно-угорского народа, который проживал на территории Карелии). У ливвиков этнографы записали знаменитый карело-финский эпос «Калевала», насчитывающий свыше 22 тысяч стихов. Людики, по наблюдениям ученых, к ХХ веку более склонялись к русскому фольклору. Для северокарельской музыкальной традиции были характерны напевные призывы домашних животных, исполняемые только женщинами или девушками-пастушками. В Северной Карелии наибольшее распространение получили «волшебные сказки» — особый род магического карельского фольклора. На юге Карелии в основном в ходу были бытовые или сатирические сказания. Ливвики, как и все карелы, большое значение придавали обрядам и верованиям. К примеру, они не рубили липу — считали, что ее порубщику суждено заблудиться в лесной чаще. Сухие, «мертвые», деревья для строительства избы также не использовали — верили, что кто-то из жильцов нового дома непременно умрет. К слову, покойника ливвики обряжали в лучшие одежды и хоронили в яме-срубе из бревен. У людиков умершего клали в гроб в повседневной одежде, и эта церемония более походила на русских погребальный обряд.

Во что одевались и обувались

Согласно исследованию историка К. К. Логинова, у южных карел первые штаны парень мог получить только после того как сперва вспашет поле, до этого мальчики носили подштанники. В Южной Карелии на промысел обычно ходили в берестяных или липовых лаптях, а по двору и дома — босыми. Чаще всего южные карелы стремились заиметь мягкие сапоги с загнутыми носами («каньги»). Северные карелы предпочитали меховые сапоги («койбы»), которые шили из оленьей кожи, а рукавицы у них изготавливались из собачьего меха. В Северной Карелии женщины носили нательные рубахи-безрукавки, позже — с укороченными рукавами, на плечи накидывали большой платок. Южнокарельские женщины вместо сарафана могли носить сшитую из нескольких полотнищ юбку и кофту. Северокарельская женская рубаха была с разрезом на спине.

Почему они не ели свинину

Как пишут этнографы Е. И. Клементьев и Р. Ф. Никольская, северные карелы засаливали рыбу по-особому, «с запахом», тем не менее, она не теряла своей формы. Южные карелы подобным образом улов не хранили, хотя рыбу тоже солили. Северные карелы могли употребить сырую соленую рыбу, тогда как южные ее все же варили. Для приготовления ухи южные карелы могли добавить в нее картофель или перловку, а северные сдабривали блюдо рыбьей мукой, яйцами. Северные карелы пекли особый, кислый, хлеб, который замораживали для длительного хранения, а для кулинарии южных карелов были характерны пироги с кашей («косовики»). Южные карелы из напитков предпочитали чай, северные — кофе. Северные карелы в старину не ели свинину, сало и курятину, считая эти продукты «нечистыми». У южного субэтноса таких ограничений в кулинарии не было.