Защитник «Локомотива» Виталий Денисов в Инстаграме прокомментировал фотографию португальского форварда Эдера, которую он сделал на фоне Москва-Сити.
— Мой брат, когда ты уже приедешь в лагерь?, — поинтересовался Денисов. По информации «СЭ», «Локомотив» на следующей неделе может завершить трансфер 30-летнего Эдера, выступавшего в прошлом сезоне за клуб на правах аренды. В чемпионате России-2017/18 он забил за желеноздорожников в 18 матчах 4 гола, в том числе «золотой» в ворота "Зенита".
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