Эдер на русском языке поблагодарил игроков «Локомотива» за тёплый приём 

Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер в «инстаграме» поблагодарил партнёров по команде на русском языке.
«Тёплый прием от одноклубников», — написал португалец.
Видео доступно в «инстаграме» Антонио Эдера.
Эдер, права на которого принадлежали «Лиллю», недавно подписал полноценный контракт с «железнодорожниками». Прошлый сезон 30-летний форвард отыграл в московской команде на правах аренды.
В минувшем сезоне Антонио принял участие в 18 матчах российской Премьер-Лиги, в которых забил 4 мяча. В том числе на его счету «золотой» гол в игре с «Зенитом», который помог «Локомотиву» стать чемпионом России.