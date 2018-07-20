Эдер на русском языке поблагодарил игроков «Локомотива» за тёплый приём

Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер в «инстаграме» поблагодарил партнёров по команде на русском языке.

«Тёплый прием от одноклубников», — написал португалец.

Видео доступно в «инстаграме» Антонио Эдера.

Эдер, права на которого принадлежали «Лиллю», недавно подписал полноценный контракт с «железнодорожниками». Прошлый сезон 30-летний форвард отыграл в московской команде на правах аренды.