Форвард сборной Португалии влюбился в Россию и подписал контракт с «Локомотивом»

Нападающий сборной Португалии по футболу Эдер подписал полноценный контракт с московским «Локомотивом», сообщает "Советский спорт"

В минувшем сезоне Эдер выступал за «железнодорожников» на правах аренды.

"Я очень рад связать свое будущее с «Локомотивом»! Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию!

Моей семье тоже очень нравится в России, супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру здесь. Совсем скоро, буквально через месяц, в Москве родится и наш ребенок", — приводит слова игрока официальный сайт красно-зеленых.

На счету 30-летнего форварда 27 матчей за «Локомотив», в которых он забил четыре мяча.

Ранее в «Локомотиве» нашли повод для гордости клуба в финале ЧМ-2018.