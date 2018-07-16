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Форвард сборной Португалии влюбился в Россию и подписал контракт с «Локомотивом»
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Форвард сборной Португалии влюбился в Россию и подписал контракт с «Локомотивом» 

Газета.Ru 1 час назад
Нападающий сборной Португалии по футболу Эдер подписал полноценный контракт с московским «Локомотивом», сообщает "Советский спорт".
В минувшем сезоне Эдер выступал за «железнодорожников» на правах аренды.
"Я очень рад связать свое будущее с «Локомотивом»! Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию!
Моей семье тоже очень нравится в России, супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру здесь. Совсем скоро, буквально через месяц, в Москве родится и наш ребенок", — приводит слова игрока официальный сайт красно-зеленых.
На счету 30-летнего форварда 27 матчей за «Локомотив», в которых он забил четыре мяча.
Ранее в «Локомотиве» нашли повод для гордости клуба в финале ЧМ-2018.
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