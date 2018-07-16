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«Локомотив» подписал контракт с португальским футболистом Эдером
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«Локомотив» подписал контракт с португальским футболистом Эдером 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 июля. Московский футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с португальским нападающим Эдером, который прошлый сезон провел в столичном клубе на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Сумма трансфера и условия соглашения не сообщаются. Отмечается, что 30-летний форвард присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии.
"Я очень рад связать свое будущее с «Локомотивом», — сказал Эдер. — Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол, но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию. Меня окружают замечательные партнеры, с которыми мы стали чемпионами страны и с которыми сможем представить «Локо» в Лиге чемпионов. Отношения со всеми отличные, мы — настоящая команда, А Ману (Мануэл Фернандеш), Джеф (Джефферсон Фрафан) и Гиля (Маринато Гилерме), с которыми мы говорим на одном языке, — стали лучшими друзьями".
"Локомотив" летом 2017 года взял Эдера у «Лилля» в аренду сроком на один сезон. В прошлом сезоне нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи. Эдер забил победный гол в матче чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита", после которого «Локомотив» оформил чемпионство.
За свою карьеру Эдер играл за португальские клубы «Академика» и «Брага», а также в валлийском «Суонси». «Лилль» зимой 2016 года взял Эдера в аренду у «Суонси», а в мае того же года подписал с нападающим четырехлетний контракт. В составе сборной Португалии Эдер провел 33 матча, забив четыре мяча. В финале чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Франции Эдер забил единственный гол в матче и принес сборной Португалии победу на турнире.
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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