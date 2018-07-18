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«Локомотив» заплатил за Эдера € 500 тыс.
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«Локомотив» заплатил за Эдера € 500 тыс. 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
По информации «Чемпионата», нападающий Антонио Эдер обошёлся «Локомотиву» не в € 3 млн, как сообщало издание Voix du Nord, а в € 500 тыс.
В трансферном контракте прописаны бонусы. Если «Локомотив» вновь выйдет в Лигу чемпионов в следующие два года, то «Лилль» получит дополнительные деньги. Максимальная сумма трансфера не превысит € 2 млн  30-летний форвард, права на которого принадлежали «Лиллю», недавно подписал полноценный контракт с «железнодорожниками». Прошлый сезон португалец отыграл в московской команде на правах аренды.
В минувшем сезоне Эдер принял участие в 18 матчах российской Премьер-Лиги, забив 4 мяча. На его счету «золотой» гол в игре с «Зенитом», который помог «Локомотиву» стать чемпионом России.
За «Лилль» португалец провёл 51 матч, забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.
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