«Локомотив» заплатил за Эдера € 500 тыс.

По информации «Чемпионата», нападающий Антонио Эдер обошёлся «Локомотиву» не в € 3 млн, как сообщало издание Voix du Nord, а в € 500 тыс.

В трансферном контракте прописаны бонусы. Если «Локомотив» вновь выйдет в Лигу чемпионов в следующие два года, то «Лилль» получит дополнительные деньги. Максимальная сумма трансфера не превысит € 2 млн 30-летний форвард, права на которого принадлежали «Лиллю», недавно подписал полноценный контракт с «железнодорожниками». Прошлый сезон португалец отыграл в московской команде на правах аренды.

В минувшем сезоне Эдер принял участие в 18 матчах российской Премьер-Лиги, забив 4 мяча. На его счету «золотой» гол в игре с «Зенитом» , который помог «Локомотиву» стать чемпионом России.

За «Лилль» португалец провёл 51 матч, забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.