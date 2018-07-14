Ольгу Бузову «увековечили» на граффити в Петербурге

Недавно в одном из парков Северной столицы появилось граффити с девушкой, очень похожей на Ольгу Бузову , сообщает 78.ru.

Имя уличного художника неизвестно. Девушка изображена в черно-белых тонах на переднем сиденье витражного автомобиля, а на лобовом стекле красуется надпись на латыни «Non ducor, duco», которая означает «Я не ведомый, но ведущий».

Впрочем, не все местные жители готовы разглядеть в женском силуэте скандальную телеведущую. Возможно, это просто чьи-то фантазии.

Пару дней назад в Приморском районе Петербурга появилось граффити с фронтменом Linkin Park.