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Ольгу Бузову «увековечили» на граффити в Петербурге
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Ольгу Бузову «увековечили» на граффити в Петербурге 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Недавно в одном из парков Северной столицы появилось граффити с девушкой, очень похожей на Ольгу Бузову, сообщает 78.ru.
Имя уличного художника неизвестно. Девушка изображена в черно-белых тонах на переднем сиденье витражного автомобиля, а на лобовом стекле красуется надпись на латыни «Non ducor, duco», которая означает «Я не ведомый, но ведущий».
Впрочем, не все местные жители готовы разглядеть в женском силуэте скандальную телеведущую. Возможно, это просто чьи-то фантазии.
Пару дней назад в Приморском районе Петербурга появилось граффити с фронтменом Linkin Park.
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