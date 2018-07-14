РПЦ желает переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую

В память о столетии расстрела царской семьи глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выступил за переименование улиц, которые были названы в честь участников Октябрьской резолюции.

В эфире телеканала «Россия-24» митрополит заявил: «Думаю, что вообще увековечение имен террористов в названиях городов, в названиях областей, в названиях улиц — это не очень хороший пример для современного поколения. Вот мы сейчас боремся с терроризмом, мы говорим о вреде терроризма, мы говорим о вреде террористической идеологии, а почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году. Я думаю, что когда-то все-таки надо было бы с этим покончить»

Также, архиерей высказался о проблеме с названием Свердловской области: «Если город получил свое исконное название Екатеринбург, то и область должна была бы называться Екатеринбургской», — цитирует «Интерфакс»

Церковный служитель недоумевает, как могут стоять памятники деятелям революции рядом с храмами. Также, он озадачен, каким образом Энгельс внёс вклад в Россию, ведь памятник Энгельсу есть. А вот памятник последнему российскому императору почему-то так и не поставили.

Глава внешних церковных связей заявил, что Россия потеряла многое после расстрела Романовых, подкрепив исторической информацией, согласно которой, на момент 300-летия династии Романовых Россия была на пике своего развития.

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