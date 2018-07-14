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Малахов объявил о свадьбе Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова
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Малахов объявил о свадьбе Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бывшая чиновница Минобороны России Евгения Васильева и экс-министр ведомства Анатолий Сердюков поженились. Об этом в своей авторской колонке StarHit написал главный редактор журнала и телеведущий Андрей Малахов.
Он признался, что переживает за их брак: после интервью с Васильевой он оставил у нее дома свой галстук. «Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — добавил Малахов.
Сердюков покинул Минобороны после раскрытия схемы хищений в ведомстве. В 2012 году было возбуждено так называемое дело «Оборонсервиса». Главной фигуранткой стала Васильева, которая тогда занимала пост главы имущественного департамента министерства обороны.
Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно.
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Женский форум3  Ещё 19 источников 
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