Отец девушки, скончавшейся в Башкирии от отравления антифризом: «Мечтала с зарплаты купить туфельки»

Алина не раз говорила, что хотела расстаться с Ринатом из-за его грубого отношения

Накануне республику потрясла новость — 20-летняя девушка и ее молодой человек хотели свести счеты с жизнью, якобы, из-за несчастной любви. Рядом с ними обнаружили канистру с антифризом. Девушка скончалась, а парня успели откачать, сейчас он под присмотром в больнице. Делом заинтересовались в следкоме — завели доследственную проверку.

Вот только Шамиль, отец погибшей девушки Алины (имена изменены — прим. ред.) уверен — суицид здесь исключен.

Версию убитого горем отца выслушал и записал корреспондент Ufa1.

Отставной жених

По словам Шамиля, Алина общалась с Ринатом уже лет шесть, дождалась его из армии. В благодарность за верность парень свозил ее в Казань — путевку купил на накопленные деньги. Но в последнее время отношения не клеились — Алина хотела разорвать с ним отношения. Как девушка признавалась маме и сестре, он недостаточно хорошо к ней относился, нередко позволял себе грубости.

— Старшая дочка нашла переписку Алины с Ринатом, которую они вели буквально за день до того, как все случилось. Он обзывал ее по всякому, потом она даже написала подруге, что боится, — делится переживаниями отец девушки.

Накануне трагедии, в субботу, Шамиль уехал в сад, старшая дочь ушла в гости — Алина осталась ночевать с плохо слышащей мамой. Узнав, что мужчины нет в доме, отвергнутый ухажер стал навязывать девушке свое общество.

— Я взял распечатку звонков на номер дочки, он доставал ее до утра — звонил в четыре часа, всю ночь заваливал СМС-ками, написывал в соцсети. В итоге она не выдержала — утром в одной пижаме вышла к нему, видимо, хотела урезонить и объяснить, что общаться больше не хочет. Это было в 8.29, в это время она в последний раз заходила на свою страничку в соцсети, — сокрушается безутешный отец.

Но, как предполагает Шамиль, это и стало роковой ошибкой. При весе в 45 кило с Алиной мог справиться любой — ухажер усадил девушку в машину, закрыл дверцу и увез.

— Возможно, заблокировал двери, а телефон отнял, — отец. — На соседнем подъезде камера висит, хочу попросить следствие, чтобы приобщили к делу.

Нашли в саду

Отец почувствовал неладное, когда на следующий день, в воскресенье, не смог дозвониться до дочки.

— У меня был рабочий день и я сразу с дачи поехал на работу. У Алины было две симкарты, но ни по одной я не мог дозвониться, — признается отец.

Забеспокоилась и старшая сестра Алины. Она нашла подружек парня, которые знали, что у парня где-то есть сад, и все вместе отправились на поиски девушки. Догадка оказалась правильной — Шамиль увез девушку в сад «Урняк» в Ишимбайском районе, неподалеку от Шахтау.

— Когда они приехали, ворота были закрыты, а дверь домика открыта. Когда зашли, увидели, что Алина лежит на кровати мертвая, этот герой лежит на полу с порезанными венами. Они тут же позвонили в полицию и мне. Старшая дочка сказала: «Алины больше нет», — вздыхает Шамиль.

Отец с матерью помчались в Урняк. Когда закончились следственные действия, погрузили тело дочери в машину и собственноручно повезли в морг.

Пижама в земле

— Что он там с ней делал, я не знаю — у дочки все лицо было в ссадинах. На следующий день, когда приехали забирать тело, сотрудник, который выдал мне Алину, рассказал, что она умерла от ожога легких. Может, он ей что-то пшикнул туда? Перцовый баллончик купить не проблема. Странно, но потом причиной смерти стали называть отравление каким-то веществом, а про ожог легких ни слова. Я очень надеюсь на результаты экспертизы, — признался отец.

Но больше всего отца шокировала пижама Алины, которую он внимательно рассмотрел только после похорон.

— На экспертизу эти вещи не брали: решили, что они самоубийцы и все тут. А там — обалдеть: Алину как будто волоком по грядкам возили — все в траве и грязи, — ужасается отец. — Хочу передать вещи следствию, но меня пока не вызывали и ничего у нас не берут. А вот телефон ее я так и не нашел: то ли он его спрятал из-за переписки, то ли чтобы она не могла мне позвонить. Я так думаю, когда он понял, что сотворил с моей дочерью, испугался, вот и выпил антифриз. Предсмертную записку еще нацарапал на скамейке: «Простите, мама-папа». Ее тоже к делу приобщили.

Рабочая версия — несчастная любовь

Отец Алины уверяет — у дочки имелись большие планы на жизнь, а значит, накладывать на себя руки причин быть просто не могло.

— Дочка поступила дальше учиться в БГУ, устроилась на работу, мечтала, как с зарплаты купит себе туфельки и платьишко — не могла она свести счеты с жизнью, — говорит Шамиль.

Как рассказал Ufa1 источник, серьезных травм у Рината нет, только ожоги рта.

Единственный, кто может пролить свет на эту темную историю — сам Ринат. Парень сейчас находится в больнице, он уже пришел в сознание, с ним работают следователи. Основная версия — суицид из-за любви.