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С лентами и в платье в пол: в Самарской области прошел «Велодевичник-2018»
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С лентами и в платье в пол: в Самарской области прошел «Велодевичник-2018» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В субботу, 14 июля, в Самарской области прошел один из самых масштабных велозаездов. Женщины, облачившись в платьях, отправились покорять дороги Тольятти. 63.ru отобрал в Instagram самые яркие кадры с «Велодевичника-2018».
Публикация от Daniil Migunov (@migunov. d. l) 14 Июл 2018 в 5:48 PDT  Публикация от Эльмира Нестерова (@elmirchik0380) 12 Июл 2018 в 8:23 PDT  Публикация от ВЕДУЩИЙ Тольятти Самара (@dimakumanyaev) 14 Июл 2018 в 3:24 PDT  Вот уже в одиннадцатый раз прекрасные девушки в женственных нарядах проехались по улицам автограда на велосипедах. Мероприятие, по словам организаторов, является уникальным.
Публикация от Анна (@annastill63) 14 Июл 2018 в 5:19 PDT  Публикация от @svl1672 14 Июл 2018 в 6:09 PDT  Финиш #велодевичник2018 на набережной! Публикация от Биплан 🛩️Онлайн бизнес📱Юрист (@marinagomzina) 14 Июл 2018 в 5:24 PDT  — Велопрогулка прекрасных нарядных девушек по улицам Тольятти должна напомнить жителям города, что велосипед — это не только спорт и тренировка, но и красота, стиль и хорошее настроение в любом возрасте. Велосипед — это модно! Присоединяйтесь к нам в следующем году, — рассказали организаторы «Велодевичника».
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