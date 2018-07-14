С лентами и в платье в пол: в Самарской области прошел «Велодевичник-2018»

В субботу, 14 июля, в Самарской области прошел один из самых масштабных велозаездов. Женщины, облачившись в платьях, отправились покорять дороги Тольятти. 63.ru отобрал в Instagram самые яркие кадры с «Велодевичника-2018».

Публикация от Daniil Migunov (@migunov. d. l) 14 Июл 2018 в 5:48 PDT Публикация от Эльмира Нестерова (@elmirchik0380) 12 Июл 2018 в 8:23 PDT Публикация от ВЕДУЩИЙ Тольятти Самара (@dimakumanyaev) 14 Июл 2018 в 3:24 PDT Вот уже в одиннадцатый раз прекрасные девушки в женственных нарядах проехались по улицам автограда на велосипедах. Мероприятие, по словам организаторов, является уникальным.

Публикация от Анна (@annastill63) 14 Июл 2018 в 5:19 PDT Публикация от @svl1672 14 Июл 2018 в 6:09 PDT Финиш #велодевичник2018 на набережной! Публикация от Биплан 🛩️Онлайн бизнес📱Юрист (@marinagomzina) 14 Июл 2018 в 5:24 PDT — Велопрогулка прекрасных нарядных девушек по улицам Тольятти должна напомнить жителям города, что велосипед — это не только спорт и тренировка, но и красота, стиль и хорошее настроение в любом возрасте. Велосипед — это модно! Присоединяйтесь к нам в следующем году, — рассказали организаторы «Велодевичника».