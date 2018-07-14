Рейтинги, которые рулят нами

Посмотрела на одном телеканале передачу с участием известного артиста. И появилась непреодолимая потребность пересмотреть картину «Профессия — следователь», в которой один персонаж упрекает другого за желание заглянуть в чужой семейный фотоальбом. Потому что лезть туда «стыдно», и стыдно из-за того, что «это слишком личное». Понимаете, о чем я?

Открываю Instagram или Facebook и обалдеваю от степени «обнаженки» героев. Вот, например, страничка растиражированной молодой актрисы: каждая проскользнувшая в ее белокурой головке мысль, каждый шаг, объятие с бойфрендом в прошлую пятницу и соскользнувшая бретелька от надетого в субботу купальника — все это широко обсуждается «подписчиками». Теми, кто именует себя ее «друзьями», и большую часть которых она в глаза не видела. А они — главные эксперты ее жизни, конечно же знают, что и как ей носить, что есть на ужин, как отомстить бойфренду, потому что вчера между ними пробежала кошка… А что за кошка? Извольте, и эта информация имеется: не так посмотрел на соседку по столику в кафе.

И этим она тоже щедро делится на своей странице. Все — нараспашку!

И, ладно бы, писали одни женщины, у них в крови — желание быть в центре внимания, но, скажите, откуда эта потребность у мужиков?

Цифровое бытие создало совершенно непонятные формы жизни. Ощущение складывается такое, что общество стало существовать по принципу: если не живешь активной жизнью в соцсети, если тебя никто не «лайкает», и ты никого не «лайкаешь», значит, — ты не существуешь.

Доходит до маразма: недавно одна коллега, с которой знакомы лет двадцать по работе, окончательно свихнувшаяся на Facebook, ультимативно сообщила мне, что если я ее фотографии не буду «лайкать», то она меня удалит из «друзей». Совершенно при этом не соображая, что «дружбы»-то никакой нет, а есть все лишь дополнительная платформа информации о мероприятиях, которые она, как пресс-секретарь, проводит в столице.

В конце концов, мне стало любопытно: а кто же они, топовые герои сети?

Кумиры Instagram (ов) и Facebook (ов)? Вот, например, Селена Гомес имеет 131 миллион подписчиков, а это, население небольшого государства! А поп-дива Бейонсе, которая «известна в странах СНГ», имеет их 108 миллионов. Бьюсь об заклад, что добрая половины России понятия не имеет, кто это такие. Зато в группе « Лев Николаевич Толстой » подписчиков всего девяносто две тысячи… Почему такая разница? Согласитесь, что вклад 36-летней американской певицы и Льва русской литературы в мировую культуру существенно отличаются.

Вот и оказывается, что технический прогресс, далеко не всегда идет в ногу с культурой, даже если обслуживает тех, кто претендует на звание ее полномочных представителей.

Конечно, мне скажут: в Сети — свои герои, законы, рейтинги. Ну и пусть бы там и расцветали. Но ведь эта «обнаженка» становится нормой нашей внесетевой жизни. И мы, привыкнув жить «на распашку» в сети, пытаемся раздеть теперь людей вполне приличных — любимых, уважаемых ученых, роясь в их, извините, исподнем — кто с кем переспал в юности, кто кого бросил, изменил. Этот интерес — почитайте обсуждения после премьеры любого фильма — неизменно вытесняют размышления про что было кино, кто и как в нем сыграл.

Впору посыпать голову пеплом. И вовсе не Льву Николаевичу Толстому. Ему-то — до фени. Он и при жизни рейтингами не интересовался. И уж его-то жизнью они точно никогда не рулили. Возможно потому, что в отличие от нас не желал быть перчаточной куклой на чьей-то неведомой ему руке.