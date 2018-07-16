Ксения Собчак, Ляйсан Утяшева и Юлианна Караулова на вечеринке Dior Backstage Line

Что: Вечеринка и презентация коллекции профессионального макияжа Dior Backstage Line.

Когда: 13.07.2018.

Люди говорят: На 5-м этаже ЦУМ-а прошла вечеринка-презентация коллекции профессионального макияжа Dior Backstage Line. Это коллекция базовых средств макияжа, в нее вошли: тональные основы для лица и тела, палетка для контуринга и сияния, хайлайтер и румяна, палетка с тенями, помадами и бальзамы для губ. Создал коллекцию креативный директор Dior по макияжу Питер Филипс для работы его команды на показах модного Дома, а теперь эти средства может приобрести каждый.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kseniya-sobchak-lyajsan-utyasheva-i-yulianna-karaulova-na-vecherinke-dior-backstage-line/