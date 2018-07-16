Ксения Собчак, Ляйсан Утяшева и Юлианна Караулова на вечеринке Dior Backstage Line 

Кто: Ксения Собчак, Маша Федорова, Полина Киценко, Лейсан Утяшева, Ксения Соловьева, Юлиана Караулова, Мария Миногарова, Стефания Маликова, Ян Гэ, Дарья Мороз, Артем Овчаренко, Анна Тихомирова, Анастасия Задорина, Карина Нигай, Мария Погребняк, Мария Мельникова и многие другие.
Что: Вечеринка и презентация коллекции профессионального макияжа Dior Backstage Line.
Где: ЦУМ, Москва.
Когда: 13.07.2018.
Люди говорят: На 5-м этаже ЦУМ-а прошла вечеринка-презентация коллекции профессионального макияжа Dior Backstage Line. Это коллекция базовых средств макияжа, в нее вошли: тональные основы для лица и тела, палетка для контуринга и сияния, хайлайтер и румяна, палетка с тенями, помадами и бальзамы для губ. Создал коллекцию креативный директор Dior по макияжу Питер Филипс для работы его команды на показах модного Дома, а теперь эти средства может приобрести каждый.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kseniya-sobchak-lyajsan-utyasheva-i-yulianna-karaulova-na-vecherinke-dior-backstage-line/