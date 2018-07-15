Собчак провела ночь с незнакомым мужчиной

Скандально известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото с вечеринки, на котором появилась с неизвестным мужчиной.

Кроме того, на фото присутствуют еще два человека, но их не видно — голова людей закрыта черными платками. Комментируя фото, Собчак заметила, что лучшие ночи в жизни человека происходят абсолютно случайно, но на самом деле у такой ночи есть свой дирижер.

Защитники дивы заметили, что она наверняка встретила давних друзей на каком-то модном мероприятии и решила оторваться как раньше.

Другие же заметили, что не стоит выкладывать фотографии, на которых она прижимается к другим мужчинам, ведь она все еще замужем.