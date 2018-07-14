Ещё
«Будущая модель»: шестилетняя дочь Филиппа Киркорова позирует «по-взрослому» в розовом купальнике
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Будущая модель»: шестилетняя дочь Филиппа Киркорова позирует «по-взрослому» в розовом купальнике 

Passion.ru 55 минут назад
Фото: Passion.ru
Фото Аллы-Виктории Киркоровой в купальнике растрогало поклонников ее отца.
Этой ночью Филипп Киркоров опубликовал новое фото в блоге своей дочери. На снимке Алла-Виктория стоит в розовом купальнике и кокетливо смотрит в камеру. Девочка уже научилась «делать ножкой» как все взрослые звезды Instagram.
«Милашка!», «Ой маленькая лейди, красавица. Пусть бог хранить вас от зла», «Леди. Леди с пеленок. Счастья побольше на твоем пути. Солнышко папино», «Какая девочка хорошая! И вокруг красота-то какая! Все очень красиво», «Какая элегантная мисс! Прелесть», «Вот это Модель! Чудесная девочка! Самая милая и красивая!», «У этой девочки большое будущее. Люблю тебя!», «Длинноногая, как папа», «Красотка, модница, модель», — обсуждают подписчики.
На данный момент за обновлениями в блоге юной красавицы следит 251 тысяча пользователей, но кто знает, возможно скоро Алла-Виктория догонит знаменитого папу?
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Пышная грудь Тины Канделаки рвется наружу из тесного купальника «Женщина-карп»: Татьяна Буланова показала неудачное фото Марии Погребняк «Такой не предаст в любви»: Марина Газманова рассказала, как воспитать мужчину
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет72
Как виагра воздействует на женский организм5
Телеведущий Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой3
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа17
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение