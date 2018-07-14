«Будущая модель»: шестилетняя дочь Филиппа Киркорова позирует «по-взрослому» в розовом купальнике

Фото Аллы-Виктории Киркоровой в купальнике растрогало поклонников ее отца.

Этой ночью Филипп Киркоров опубликовал новое фото в блоге своей дочери. На снимке Алла-Виктория стоит в розовом купальнике и кокетливо смотрит в камеру. Девочка уже научилась «делать ножкой» как все взрослые звезды Instagram.

«Милашка!», «Ой маленькая лейди, красавица. Пусть бог хранить вас от зла», «Леди. Леди с пеленок. Счастья побольше на твоем пути. Солнышко папино», «Какая девочка хорошая! И вокруг красота-то какая! Все очень красиво», «Какая элегантная мисс! Прелесть», «Вот это Модель! Чудесная девочка! Самая милая и красивая!», «У этой девочки большое будущее. Люблю тебя!», «Длинноногая, как папа», «Красотка, модница, модель», — обсуждают подписчики.

На данный момент за обновлениями в блоге юной красавицы следит 251 тысяча пользователей, но кто знает, возможно скоро Алла-Виктория догонит знаменитого папу?

Фото: instagram