«Отправил в нокаут»: в центре Ростова прохожий набросился на девушку

Потасовка. после которой девушка потеряла сознание, произошла рано утром в центре Ростова

Сегодня утром, 14 июля, на проспекте Буденновском между двумя приятельницами и прохожим произошел конфликт. В результате ссоры мужчина не смог сдержать эмоций и с размаху ударил одну из оппоненток. В результате девушка, по словам очевидцев, упала на асфальт, потеряв при этом сознание.

Ее приятельница постаралась защитить подругу. Девушка начала махать руками, пытаясь ударить злоумышленника. При этом ростовчанка не скупилась на крепкое словцо.

Девушка упала после сильного удара

Свидетель случившегося предположил, что обе подруги были пьяны.

— Не для всех субботнее утро выдалось добрым. На Буденновском парень ударил девушку и отправил её в нокаут. В себя она приходила достаточно долго, — написал ростовчанин к городском паблике.

В полицию с заявлением никто из участников конфликта не обращаться не стал.