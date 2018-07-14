«Мы деревенские, мы привыкшие!» В Спасской губе прошел фестиваль сена

Сельский праздник собрал участников из нескольких поселков (ФОТО, ВИДЕО). В самый разгар сенокосной страды семьями, парами, компаниями собрались жители села Спасская Губа и окрестных деревень на большой праздник, который проходит в Кондопожском районе уже в пятый раз. И хотя главным событием на фестивале стали, конечно, соревнования косарей, здесь можно было просто отлично провести выходной день — посмотреть выступления творческих коллективов, прикупить карельских сувениров, полакомиться калитками и прочими вкусностями. Да, и конечно, сплести венок из цветов, чтобы, сфотографировавшись у стога сена, сменить, наконец, скушную аватарку!

Погода выдалась жаркая и тем, кто взял в руки косы, пришлось непросто. А вы попробуйте помахать косой при 30-градусной жаре! Сестры Ольга и Галина Хотеевы соревновались, по сути, между собой. Но и поддерживали они друг друга едва ли активнее всех остальных. Ольга освоила процесс сенокоса уже давно, сразу после замужества — ей, петрозаводчанке, пришлось научиться и косить, и корову доить.

— Что самое сложное? Пожалуй, пятку держать. –? — Пятку косы… В командных соревнованиях участвовали косари спасогубские, а также из поселка Кончезеро и из Марциальных Вод. Среди членов команды — и те, кто уже имел опыт подобных состязаний, и те, для кого это впервые. Виктор Козин , например, из команды Марциальных Вод, не брал косу в руки 35 лет. Хотя еще в подростковом возрасте каждое утро вставал в 6 часов, чтобы накосить травы кроликам. Но, как выяснилось, навык за это время не потерял.

Вот сегодня впервые взял косу в руки — помнят они, оказывается, помнят руки-то! Тяжеловато с первого раза. Но ничего, будем надеяться на победу,

рассказал он.

Команде «Петровская слобода» из села Спасская губа было наверное, немного легче — ведь за нее очень активно болели зрители, большинство которых — местные жители. В составе команды — братья Мюзиевы, Сергей и Александр. Косили быстро и слаженно.

Член кончезерской команды Ольга Енютина тоже не новичок сенокоса.

Мы всю жизнь держали скот — коровы, быки, овцы были, им приходилось много косить травы, отсюда и умение. Тяжело, конечно: если косить 2-3 часа подряд, потом мозольчики получаются, но мы деревенские, мы привыкшие!

По итогам соревнований победители были отмечены призами.