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Как Бузова и Бородина сколотили состояние на Instagram?
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Как Бузова и Бородина сколотили состояние на Instagram? 

Popcake.tv 27 минут назад
Фото: Popcake.tv
Ни для кого не секрет, что в наше время качественная реклама в приносит хороший доход.
Так, например, самая скандальная телеведущая нашей страны Ольга Бузова только благодаря рекламе зарабатывает около миллионов рублей в месяц. А один пост в ее соведущей по «Дому-2», Ксении Бородиной, стоит примерно тысяч, поэтому в месяц она получает около миллионов рублей. А вот экс-ведущая проекта Ксения Собчак к рекламе относится более избирательно, рекламируя лишь товары хорошего качества, поэтому доход девушки в разы меньше.
Бузова и Бородина смогли сколотить целое состояние благодаря рекламе в. Теперь ненавистники «Дома-2» могут быть уверены, что если проект закроют, девушки не пропадут.
Стоит отметить, что телеведущие скандального шоу зарабатываю куда больше, чем некоторые киноактеры, которые обладают гораздо большим умением убеждать в нужности и необходимости того или иного товара.
Так, например, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич за полгода едва зарабатывает миллионов. А телеведущая Настасья Самбурская и вовсе получает лишь миллиона рублей в месяц.
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