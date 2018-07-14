Как Бузова и Бородина сколотили состояние на Instagram?

Ни для кого не секрет, что в наше время качественная реклама в приносит хороший доход.

Так, например, самая скандальная телеведущая нашей страны Ольга Бузова только благодаря рекламе зарабатывает около миллионов рублей в месяц. А один пост в ее соведущей по «Дому-2», Ксении Бородиной , стоит примерно тысяч, поэтому в месяц она получает около миллионов рублей. А вот экс-ведущая проекта Ксения Собчак к рекламе относится более избирательно, рекламируя лишь товары хорошего качества, поэтому доход девушки в разы меньше.

Бузова и Бородина смогли сколотить целое состояние благодаря рекламе в. Теперь ненавистники «Дома-2» могут быть уверены, что если проект закроют, девушки не пропадут.

Стоит отметить, что телеведущие скандального шоу зарабатываю куда больше, чем некоторые киноактеры, которые обладают гораздо большим умением убеждать в нужности и необходимости того или иного товара.