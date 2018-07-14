Эмин Агаларов тайно женился! Эксклюзивные фото и видео здесь

Сегодня певец и бизнесмен Эмин Агаларов (38) женился на своей девушке модели Алене Гавриловой (31), с которой они встречались больше двух лет.

https://www.instagram.com/p/BlOBfxuFwkx/?taken-by=peopletalkru

Свадьба прошла тайно, поэтому приглашение на неё получили только избранные друзья и знакомые пары. Торжество устроили в загородном комплексе Agalarov Estate, который принадлежит семье Эмина. Кстати, говорят, невеста беременна.

Родственники жениха выкладывают в Instagram посты с подписью «На свадьбе брата @eminofficial», продюсер Сергей Кожевников поделился фотографией с Эмином из Agalarov Estate, а Денис Клявер снял несколько stories.

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Напомним, это уже второй брак Эмина Агаларова. С 2006 по 2015 год он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. У Эмина и Лейлы двое общих сыновей Али и Микаил.

У Алены же были долгие отношения с бизнесменом Рустамом Тарико . В 2004-м она стала «Мисс Мордовия», а в 2005-м участвовала в конкурсе «Мисс Россия».

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