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Эмин Агаларов тайно женился! Эксклюзивные фото и видео здесь
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Эмин Агаларов тайно женился! Эксклюзивные фото и видео здесь 

Peopletalk 13 минут назад
Фото: Peopletalk
Сегодня певец и бизнесмен Эмин Агаларов (38) женился на своей девушке модели Алене Гавриловой (31), с которой они встречались больше двух лет.
https://www.instagram.com/p/BlOBfxuFwkx/?taken-by=peopletalkru
Свадьба прошла тайно, поэтому приглашение на неё получили только избранные друзья и знакомые пары. Торжество устроили в загородном комплексе Agalarov Estate, который принадлежит семье Эмина. Кстати, говорят, невеста беременна.
Родственники жениха выкладывают в Instagram посты с подписью «На свадьбе брата @eminofficial», продюсер Сергей Кожевников поделился фотографией с Эмином из Agalarov Estate, а Денис Клявер снял несколько stories.
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Известно, что на свадьбу приехал почти весь свет российского шоу-бизнеса, срези гостей Валерий Меладзе, Зара, Вадим Верник, Денис Клявер, Юля Шарапова и другие.
Напомним, это уже второй брак Эмина Агаларова. С 2006 по 2015 год он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. У Эмина и Лейлы двое общих сыновей Али и Микаил.
У Алены же были долгие отношения с бизнесменом Рустамом Тарико. В 2004-м она стала «Мисс Мордовия», а в 2005-м участвовала в конкурсе «Мисс Россия».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/emin-agalarov-tajno-zhenilsya-eksklyuzivnye-foto-i-video-zdes/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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