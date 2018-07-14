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Омская пара отправилась под венец на дальнобойной фуре
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Омская пара отправилась под венец на дальнобойной фуре 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Вместо традиционных лимузина или дорогой иномарки молодожены решили поехать в ЗАГС на тягаче. Омская пара решила выбрать в свадебный день несколько не традиционный автотранспорт — молодожены поехали в ЗАГС и после него катались по городу на тягаче.
Две машины украсили в соответствии с традициями: цветами и шариками, а впереди прикрепили наряженную пару медвежат.
Очевидцы были удивлены необычным зрелищем и сделали фотографии свадебного кортежа, который стоял неподалеку от Центрального ЗАГСа. В комментариях они предполагают, что новая семья как-то связана со сферой перевозок, иначе объяснить столь оригинальный выбор автомобиля сложно.
Фото: группа «Аварийный Омск».
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