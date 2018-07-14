Джордан Питерсон и реванш мужчин

Несколько американских университетов недавно сформировали групповые занятия для юношей, в которых те должны избавляться от «токсичной мужественности», размышлять о «мужских привилегиях» и позволять себе стать «чрезвычайно уязвимыми». Задумка в том, что все это должно помочь мужчинам забыть о «токсичных мужских нормах».

После стрельбы в школе Паркленда (Флорида, 17 погибших) в статье « Нью-Йорк Таймс » было заявлено, что у Америки «проблема с мальчиками». Раз все последние массовые убийства совершили мужчины, автор статьи (он актер и писатель) посчитал, что в мужчинах сломалось нечто фундаментально важное.

«У многих складывается впечатление, что их определяющие черты (сила агрессивность и соревновательный дух) больше не являются востребованными и необходимыми. Некоторые же никогда не ощущали в себе силы, агрессии и соревновательности. Мы не знаем, как быть дальше, и приходим от этого в ужас».

Канадский психолог и автор скандального бестселлера «12 правил жизни: противоядие от хаоса» Джордан Питерсон (Jordan Peterson) частично согласен с таким выводом: с кризисом мужественности. Он тоже считает, что мальчики «страдают в современном мире», но предлагает диаметрально противоположное решение.

Проблемы мужчин

По его мнению, проблему создает кардинальное изменение отношения к тому, каким должен быть мужчина.

«Когда мягкость и безобидность становятся единственной открыто принимаемой добродетелью, то жесткость и доминирование могут обрести бессознательную притягательность. В частности это может означать на будущее, что чем больше мы подталкиваем мужчин к феминизации, тем сильнее их будет интересовать фашистская политическая идеология».

Он также отмечает, что победа Дональда Трампа может быть частью этой реакции.

Хотя было бы неверно утверждать, что в Северной Америке сейчас ценится только «феминизация» мужчин, многие белые американцы действительно голосовали за Трампа из-за озлобленности на антирасистскую и антисексистскую риторику левых, которая, на вид, закрывает глаза на их проблемы (в первую очередь социально-экономические). Отчасти Питерсон отвечает именно на эту фрустрацию.

За последние месяцы СМИ много говорили о неравных зарплатах и сексуальных домогательствах, Питерсон идет против течения и интересуется проблемами мужчин. Он приводит другую статистику: девушки сейчас получают большую часть дипломов о высшем образовании во многих развитых странах, а исчезновение промышленного сектора отнюдь не играет на руку традиционным мужским профессиям (в США зарплаты мужчин без высшего образования сегодня ниже, чем в 1996 году). Одна из задач Питерсона — оспорить феминистическую риторику, которая представляет мужчин привилегированной группой, а женщин — жертвами.

В СМИ его называют реакционером, фашистом, женоненавистником, консерватором и традиционалистом. Во время долгих выступлений он цитирует Ницше, Юнга, Библию, сказки, научные исследования и истории своих пациентов.

В ходе турне в поддержку своей книги он собирал полные концертные залы в США, Канаде, Англии и Австралии. У его канала на «Ютьюб» 1,2 миллиона подписчиков, поддержка поклонников через «Патреон» достигает 50 000 евро в месяц, и он также проводит платные сеансы по «Скайп». По его словам, он получил десятки тысяч сообщений от мужчин (и женщин), которые говорят, что он изменил их жизнь. Некоторые из этих признаний доступны на «Ютьюб».

Он пишет в книге, что давление на сложившиеся нормы и иерархию оказалось избыточным, и представляет себя защитником порядка и дисциплины. Он призывает читателей держаться прямо, не застревать в подростковом возрасте и навести порядок в собственной жизни перед тем, пытаться изменить мир.

Скандальность делает его популярнее

Как бы то ни было, славу ему принесла критика «политкорректности». Он считает, что некоторые специалисты зашли слишком далеко с идеей о том, что половые отличия представляют собой исключительно социальные конструкты, и считает абсурдом стремление к абсолютному равному распределению мужчин и женщин во всех профессиях.

Он приводит в подтверждение научные исследования о том, что в странах с наибольшим равенством в половом плане наблюдаются самые сильные различия в характерах мужчин и женщин (как выяснилось, мужчины — большие экстраверты, а женщинам свойственно больше доброжелательности). Этот факт указывает на значимость биологических отличий помимо влияния социальных факторов. Кроме того, он приводит исследования, чтобы показать корреляцию между этими чертами личности и зарплатой: в среднем, у более доброжелательных людей менее высокие зарплаты.

В интервью с британской журналисткой Кэти Ньюман (Cathy Newman), которое набрало на «Ютьюб» более десяти миллионов просмотров, он пытался объяснить, что половая дискриминация не позволяет полностью объяснить различия в зарплатах между мужчинами и женщинами, так как здесь также следует принять во внимание выбор карьеры (даже в самых эгалитарных обществах женщины предпочитают менее оплачиваемые профессии или же меньше работают, чтобы проводить время с детьми) и личные качества.

Об интерпретации этих исследований можно было бы поспорить, но вместо этого журналистка постоянно пыталась выставить слова Питерсона в карикатурном свете, например:

— То есть, вы утверждаете, что женщины слишком благожелательны, чтобы добиться повышения зарплаты, если они того заслуживают.

— Нет, я говорю, что это один из элементов уравнения со множеством переменных, которое касается зарплат. Наверное, это позволяет объяснить где-то 5% разрыва. Нужно рассмотреть еще 18 других факторов, одним из которых является пол.

Этот диалог прекрасно отражает то, как СМИ искажают некоторые заявления Питерсона, и то, какую панику он порождает. Так, в 2017 году руководство канадского Университета Уилфреда Лорье призвало к порядку преподавателя Линдси Шеперд (Lindsay Shepherd), которая показала студентам отрывок из спора Питерсона с другим профессором по поводу использования нейтральных родовых местоимений (вместо «он» или «она»).

На этом дисциплинарном собрании администрация заявила Шеперд, что ее поступок был равнозначен тому, чтобы показать выступление Гитлера (Питерсон очень резко критикует эти местоимения и в частности канадский закон, который предусматривает штраф за отказ от их использования). Несколько профессоров даже опубликовали открытое письмо и заявили в нем, что, показав эту дискуссию, Шеперд поспособствовала тому, что некоторые студенты перестали чувствовать себя в безопасности. Сегодня университету приходится иметь дело сразу с двумя судебными процессами: Шеперд обвиняет его в формировании враждебности к ней, тогда как Питерсон возмущен сравнением с Гитлером.

Этот инцидент, как и другие связанные с Питерсоном скандалы, серьезно повысил его популярность.

Некоторые феминистки играют ему на руку

Обычно Питерсону свойственна умеренная критика феминизма и подрыва половых различий, однако иногда от него исходят радикальные и сексистские заявления. Так, он объясняет в интервью «Вайс», что женщины, которые носят макияж на работе и затем жалуются на сексуальные домогательства, ведут себя двулично, поскольку макияж — это средство соблазнения. Хотя его словам иногда свойственна определенная двусмысленность, он, видимо, все же испытывает ностальгию по более традиционному распределению ролей между мужчинами и женщинами.

Антикоммунизм — это его идея фикс, и он приравнивает антирасистскую и феминистскую идеологию, которая пустила корни в американских университетах, к началу тоталитаризма. Он рассматривает стремление ввести новый, лишенный половых отличий язык и десятки новых гендеров как проявление опасной постмодернистской идеологии, которая хочет изменить действительность в силу идеологических убеждений.

Тем не менее для понимания его популярности стоит взглянуть и на ту риторику, с которой он борется. Чем дальше заносит лагерь его врагов, тем более вразумительной кажутся позиции Питерсона. Стоит отметить, что некоторые американские феминистки серьезно облегчают ему задачу.

В июне 2018 года профессор психологии из Северо-Западного университета опубликовала обращенную к мужчинам статью в «Вашингтон Пост»

«Мужчины, если вы действительно #СНами и хотите, чтобы мы не ненавидели вас за тысячелетия несчастий, которые вы строили и которыми пользовались, начните с этого: отойдите в сторону, чтобы мы могли добиться процветания. Обещайте голосовать только за феминисток. Не претендуйте на политические должности. Ни управляйте ничем. Уйдите из власти. Мы возьмем все на себя».

Ни больше, ни меньше. За несколько месяцев до того Лина Данэм (Lena Dunham) выложила видео об «исчезновении белых мужчин», в котором ее отец (белый мужчина) говорил, что тем пора уступить место другим.

В последнее время в «Твиттере» часто можно увидеть выражение «белый патриархат», которое приводится в объяснение всех бед современного общества, будь то Вайнштейн, задержание нелегалов администрацией Трампа или массовые убийства.

Подобные упрощения встречаются повсюду. После плохих отзывов команда фильма «Восемь подруг Оушена» заявила, что виной всему мужская критика в прессе. «Гардиан» же объясняет в одной из статей, что гибель велосипедисток в Англии отчасти связана с тем, что обустройство городов продумывали мужчины.

Все это создает плодотворную почву для Джордана Питерсона, чей хлеб — это осуждение гипертрофированной критики «патриархата». Его прославление мужественности, судя по всему, позволяет заполнить вакуум и, несмотря на перегибы, представляет собой на удивление гораздо более сдержанный ответ на феминизм, чем те, что вызревают мужских уголках сети.