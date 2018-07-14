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В Суздале открылся праздник огурца
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В Суздале открылся праздник огурца 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИМИР, 14 июля. /ТАСС/. Международный праздник огурца субботу в 18-й раз начался в Суздале. В программу торжеств вошли уже традиционные поиски куклы в форме этого овоща, состоявшийся впервые турнир Фермерской огуречной футбольной ассоциации, а также выборы «Лучшего огурца земли русской».
Как рассказали ТАСС в администрации Владимиро-Суздальского музея-заповедника, житель Суздаля Роман Зайцев в этом году установил рекорд, отыскав запущенную в небо куклу в форме огурца всего за 40 минут. «Известны случаи, когда на поиски огурца уходило полгода и даже больше. Возможно, сегодня счастливчику повезло, что часть воздушных шаров, на которых поднималась кукла, быстро полопались», — уточнил представитель музея Сергей Егоров, отметив, что за 18 лет проведения праздника известно всего о пяти случаях находки.
Спортивный турнир прошел на территории Музея деревянного зодчества. Команды из трех человек пытались забить мешок, набитый сеном, в небольшие ворота. Сам праздник огурца вошел в утвержденную правительством РФ культурную программу чемпионата мира по футболу, соревнования в Суздале открыли юные воспитанники владимирского футбольного клуба «Торпедо».
"Но самым главным развлечением для гостей праздника сегодня, пожалуй, стали выборы «Лучшего огурца земли русской». На это звание претендуют малосольный, соленый и свежий огурцы. Все можно попробовать, посмотреть, результаты будут объявлены завтра", — отметил собеседник агентства.
Международный статус празднику в этом году придали официальные делегации из Франции, Болгарии, Индонезии и Гренады, которые выступили с творческими номерами. В программе также по традиции запланирована дегустация огуречных блюд, включая варенье, барбекю и соленья, ожидается проведение «рассольной битвы», «грядочного волейбола» и «огородного кросс-фита». Организаторы также решили провести «огуречную ночь» с квестами и выступлениями музыкантов и просмотр фильмов о городе, которые будут проецироваться на стены Суздальского кремля. Завершится праздник «рассольным воскресеньем».
Праздник огурца считается самым посещаемым в Суздале, где, согласно летописям, этот овощ пользовался популярностью еще в XVIII веке. Сегодня суздальский огурец, наряду с медовухой, считается признанным гастрономическим брендом Владимирской области. В этом году праздник вошел в проект «Владимир — культурная столица чемпионата мира по футболу».
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