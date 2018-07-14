Видео дня: Ева Лонгория и Виктория Бекхэм — пример настоящей женской дружбы

Думаете, женской дружбы не существует? Тогда вы очень сильно ошибаетесь! И отношения 43-летней Евы Лонгории и 44-летней Виктории Бекхэм — тому доказательство.

Когда-то просто знакомые и всего лишь приятельницы они за несколько лет стали очень близкими подругами и по-настоящему сроднились (Ева Лонгория даже стала крестной мамой семилетней дочери Виктории и Дэвида Бекхэм Харпер). Они восхищаются и вдохновляются друг другом, шутят, дурачатся и для многих служат примером идеальной дружбы. Подробнее об отношениях актрисы и дизайнера — в нашем видео дня.