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Видео дня: Ева Лонгория и Виктория Бекхэм — пример настоящей женской дружбы
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Видео дня: Ева Лонгория и Виктория Бекхэм — пример настоящей женской дружбы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ева Лонгория и Виктория Бекхэм
Думаете, женской дружбы не существует? Тогда вы очень сильно ошибаетесь! И отношения 43-летней Евы Лонгории и 44-летней Виктории Бекхэм — тому доказательство.
Когда-то просто знакомые и всего лишь приятельницы они за несколько лет стали очень близкими подругами и по-настоящему сроднились (Ева Лонгория даже стала крестной мамой семилетней дочери Виктории и Дэвида Бекхэм Харпер). Они восхищаются и вдохновляются друг другом, шутят, дурачатся и для многих служат примером идеальной дружбы. Подробнее об отношениях актрисы и дизайнера — в нашем видео дня.
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