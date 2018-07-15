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Анастасия Заворотнюк нежно поздравила сына с совершеннолетием
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Анастасия Заворотнюк нежно поздравила сына с совершеннолетием 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда показала редкое фото подросшего Майкла.
Сын известной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк на днях отпраздновал день рождения. Юноше исполнилось 18 лет, в честь этого в Instagram звездной мамы появилось трогательное поздравление в адрес наследника.
Восемнадцать — и новый жизненный этап. Время важного старта, серьезных усилий и больших ожиданий. Но и время любить, радоваться, обнимать жизнь, верить в ее благосклонность и загадывать с размахом. Иди вперед, бери курс на мечту, а мы тебя очень любим и всегда будем рядом! С днем рождения, сын!
— написала звезда и показала поклонникам редкую фотографию повзрослевшего Майкла.
Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)
13 Июл 2018 в 10:58 PDT  Публика присоединилась к поздравлениям и отметила, что Майкл заметно возмужал: «Ух, какой красавчик! Пусть будет счастлив! Поздравляю!», «Мамина улыбка! Красавчик», «Если бы не было подписи, то это сама Настя в подростковом возрасте. Копия мамули», «Уже 18! Кажется, только вчера видела его в кино маленьким мальчиком, а тут ему уже… С днем рождения».
Напомним, в предыдущем браке Анастасии Заворотнюк — с бизнесменом Дмитрием Стрюковым — у актрисы в 1996 году родилась дочь Анна, а в 2000 году появился на свет сын Майкл. С сентября 2008 года звезда замужем за фигуристом Петром Чернышевым.
Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)
24 Июл 2017 в 12:35 PDT  Фото: Instagram
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