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Анастасия Заворотнюк проводила сына во взрослую жизнь
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Анастасия Заворотнюк проводила сына во взрослую жизнь 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
47-летняя актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк проводила своего младшего сына во взрослую жизнь. Семья на днях отпраздновала 18-летие Майкла. Заворотнюк опубликовала очень трогательное обращение к своему ребенку в инстаграм-аккаунте. По словам артистки, молодость — пора много трудиться и многого ждать за свои труды, она пообещала, что семья поддержит юношу и всегда будет рядом с ним.
— Восемнадцать лет — новый жизненный этап. Время важного старта, серьезных усилий и больших ожиданий, — поздравила сына Заворотнюк. — Но и время любить, радоваться, обнимать жизнь, верить в ее благосклонность и загадывать с размахом. Иди вперёд, бери курс на мечту, а мы тебя очень любим и всегда будем рядом! С Днём Рождения, сын! — написала актриса.
В этом же посте Заворотнюк опубликовала и фотографию сына. Вообще она редко публикует снимки 18-летнего Майкла и 22-летней Анны, защищая таким образом их от нездоровых нападок.
Совсем недавно Майкл закончил школу и отпраздновал выпускной. Какую профессию сын выберет, актриса не уточняет, однако, судя по снимкам, он очень много времени и сил уделяет музыкальному творчеству. Даже угощение для праздника — и то связано с музыкой. Роскошный праздничный торт, который сфотографировала Анастасия, украшен нотами и гитарой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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