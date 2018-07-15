Анастасия Заворотнюк проводила сына во взрослую жизнь

47-летняя актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк проводила своего младшего сына во взрослую жизнь. Семья на днях отпраздновала 18-летие Майкла. Заворотнюк опубликовала очень трогательное обращение к своему ребенку в инстаграм-аккаунте. По словам артистки, молодость — пора много трудиться и многого ждать за свои труды, она пообещала, что семья поддержит юношу и всегда будет рядом с ним.

— Восемнадцать лет — новый жизненный этап. Время важного старта, серьезных усилий и больших ожиданий, — поздравила сына Заворотнюк. — Но и время любить, радоваться, обнимать жизнь, верить в ее благосклонность и загадывать с размахом. Иди вперёд, бери курс на мечту, а мы тебя очень любим и всегда будем рядом! С Днём Рождения, сын! — написала актриса.

В этом же посте Заворотнюк опубликовала и фотографию сына. Вообще она редко публикует снимки 18-летнего Майкла и 22-летней Анны, защищая таким образом их от нездоровых нападок.

Совсем недавно Майкл закончил школу и отпраздновал выпускной. Какую профессию сын выберет, актриса не уточняет, однако, судя по снимкам, он очень много времени и сил уделяет музыкальному творчеству. Даже угощение для праздника — и то связано с музыкой. Роскошный праздничный торт, который сфотографировала Анастасия, украшен нотами и гитарой.