Бойфренд Яковлевой готов поработать над ее внешностью

Света Яковлева — московская тусовщица, которая знакома многим благодаря интересной внешности и ярким нарядам, решила найти свою вторую половинку при помощи проекта «Сердца за любовь».

Невзирая на то, что у девушки нет передних зубов, ее макияж кажется слишком броским, а каждый наряд ослепляет количеством страз и пайеток, Яковлевой удалось найти себе парня. Им стал начиняющий певец Миша Майер, внимание которого Света привлекла с первых секунд встречи.

Мужчину не смущает внешность Яковлевой. Над ее изъянами и необычным стилем он готов работать. «Я ее отмою, вставлю зубы, и будет мне служить», — заявил Майер.