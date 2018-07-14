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Бойфренд Яковлевой готов поработать над ее внешностью
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Бойфренд Яковлевой готов поработать над ее внешностью 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Света Яковлева — московская тусовщица, которая знакома многим благодаря интересной внешности и ярким нарядам, решила найти свою вторую половинку при помощи проекта «Сердца за любовь».
Невзирая на то, что у девушки нет передних зубов, ее макияж кажется слишком броским, а каждый наряд ослепляет количеством страз и пайеток, Яковлевой удалось найти себе парня. Им стал начиняющий певец Миша Майер, внимание которого Света привлекла с первых секунд встречи.
Мужчину не смущает внешность Яковлевой. Над ее изъянами и необычным стилем он готов работать. «Я ее отмою, вставлю зубы, и будет мне служить», — заявил Майер.
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