Ещё
Уилл Смит станцевал на Лужнецкой набережной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уилл Смит станцевал на Лужнецкой набережной 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Американский хип-хоп исполнитель станцевал перед болельщиками. Видео со скетчем на Лужнецкой набережной музыкант выложил в Instagram.
На записи, которая набрала уже больше 1,5 млн просмотров, Смит демонстрирует кусок танца, который он позже исполнил перед болельщиками в «Лужниках».
«3 миллиарда людей собираются увидеть нашу работу, это всего лишь небольшой предварительный просмотр!», — написал в комментарии к видео рэпер.
Официальную песню Чемпионата мира по футболу Live It Up исполнили на поле главного российского стадиона Уилл Смит, американский певец Ники Джемом и албанская певица Эрой Истрефи.
Ранее News.ru писал, что Уилл Смит с любовью отзывался о России. В частности, он хвалил историю страны и русскую архитектуру.
News.ru: последние новости
Погодина откровенно о сложностях сына Пиманова Десятого школьника вытащили из пещеры в Таиланде Саутгейт: у англичан с россиянами всё было прекрасно
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених45
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет82
Как менялся эталон идеального мужского тела8
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет42
Наболело: «На коленях ползал — прости»12
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение