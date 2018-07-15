Уилл Смит станцевал на Лужнецкой набережной

Американский хип-хоп исполнитель станцевал перед болельщиками. Видео со скетчем на Лужнецкой набережной музыкант выложил в Instagram.

На записи, которая набрала уже больше 1,5 млн просмотров, Смит демонстрирует кусок танца, который он позже исполнил перед болельщиками в «Лужниках».

«3 миллиарда людей собираются увидеть нашу работу, это всего лишь небольшой предварительный просмотр!», — написал в комментарии к видео рэпер.

Официальную песню Чемпионата мира по футболу Live It Up исполнили на поле главного российского стадиона Уилл Смит, американский певец Ники Джемом и албанская певица Эрой Истрефи.

Ранее News.ru писал, что Уилл Смит с любовью отзывался о России. В частности, он хвалил историю страны и русскую архитектуру.