Ещё
Уилл Смит станцевал на подвесном мосту через Дунай
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уилл Смит станцевал на подвесном мосту через Дунай 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Грустное видео рэпера Дрейка In My Feelings стало поводом к шутливому флешмобу, в котором знаменитости и не только пародируют незамысловатый клип о любви. Среди пародистов‐клипмейкеров оказался и Уилл Смит, который в последний день своего пребывания в Будапеште нарушил закон ‐ забрался на мост Сеченьи — подвесной мост через реку Дунай, чтобы сделать ролик под музыку Дрейка, сообщает телеканал «360».
Незатейливый клип рэпера Дрейка (Drake) о любви и тоске по девушке Кики стал поводом к серии забавных видео под тегами #InMyFeelings или #InMyFeelingsChallenge.
Соцсетевой флешмоб #InMyFeelings запустил в Instagram комик Shiggy. В его аккаунте размещены несколько кавер-роликов на клип Дрейка, страдающего по девушке Кики, о которой он тоскливо стенает, бродя по городу и вопрошая «Любишь ли ты меня?».
Его затею поддержала, к примеру, Сiara.
К шутникам присоединился и актер Уилл Смит. Правда, его версия ролика больше похожа на испытание и преодоление — настоящий рискованный челлендж. В ролике Уилл смотрит видео Сиары на смартфоне, глядит в окно и… решается сотворить нечто под музыку грустного репера.
"Мне там было очень страшно. Вот почему мои танцевальные движения такие неуклюжие! Хаха", — подписал актер пост.
Газета.Ru: последние новости
Спасенным тайским школьникам запретили смотреть финальный матч ЧМ‐2018 Житель Финляндии стал первым мужчиной в стране, родившим ребенка СМИ: Элтон Джон отменил два концерта ради свадьбы Меган Маркл и принца Гарри
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених59
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет84
«Куда уходят бабы»: Шнуров открыл секрет7
Голая правда: 11 артистов рассказывают, почему согласились танцевать обнаженными на крышах Нью-Йорка
Как менялся эталон идеального мужского тела10
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение