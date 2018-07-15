Уилл Смит станцевал на подвесном мосту через Дунай

Грустное видео рэпера Дрейка In My Feelings стало поводом к шутливому флешмобу, в котором знаменитости и не только пародируют незамысловатый клип о любви. Среди пародистов‐клипмейкеров оказался и Уилл Смит , который в последний день своего пребывания в Будапеште нарушил закон ‐ забрался на мост Сеченьи — подвесной мост через реку Дунай, чтобы сделать ролик под музыку Дрейка, сообщает телеканал «360».

Незатейливый клип рэпера Дрейка (Drake) о любви и тоске по девушке Кики стал поводом к серии забавных видео под тегами #InMyFeelings или #InMyFeelingsChallenge.

Соцсетевой флешмоб #InMyFeelings запустил в Instagram комик Shiggy. В его аккаунте размещены несколько кавер-роликов на клип Дрейка, страдающего по девушке Кики, о которой он тоскливо стенает, бродя по городу и вопрошая «Любишь ли ты меня?».

Его затею поддержала, к примеру, Сiara.

К шутникам присоединился и актер Уилл Смит. Правда, его версия ролика больше похожа на испытание и преодоление — настоящий рискованный челлендж. В ролике Уилл смотрит видео Сиары на смартфоне, глядит в окно и… решается сотворить нечто под музыку грустного репера.

"Мне там было очень страшно. Вот почему мои танцевальные движения такие неуклюжие! Хаха", — подписал актер пост.