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Обращение арестованного Зиявудина Магомедова к дагестанской молодежи
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Обращение арестованного Зиявудина Магомедова к дагестанской молодежи 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Слова поддержки бизнесмена Зиявудина Магомедова в адрес молодежи Дагестана озвучили в минувшую пятницу на стартовавшем в ПЕРИ Инновации первом этапе конкурса «Хакатон Кавказ».
«Приветствую вас, дорогие друзья! Ассаламу алейкум! Очень рад возможности обратиться сегодня к вам, к дагестанской молодежи! Я хорошо помню то время, когда принимал решение о том, чтобы всерьез заняться венчурной филантропией. Мы создали фонд, стратегия которого опирается на развитие талантов на моей родной земле. Мои земляки, я видел ваши пронзительные и ясные глаза, видел лица молодых и талантливых людей, которые способны изменить мир. Уверен, у вас это получится! Удачи вам, жму руку!» — зачитал слова бизнесмена директор филиала «Пери» в Дагестане Заур Омаров.
Напомним, что совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов вместе с его братом Магомедом Магомедовым были задержаны в Москве по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 2,5 млрд рублей.
Фото: РИА Новости
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