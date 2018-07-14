Обращение арестованного Зиявудина Магомедова к дагестанской молодежи

Слова поддержки бизнесмена Зиявудина Магомедова в адрес молодежи Дагестана озвучили в минувшую пятницу на стартовавшем в ПЕРИ Инновации первом этапе конкурса «Хакатон Кавказ».

«Приветствую вас, дорогие друзья! Ассаламу алейкум! Очень рад возможности обратиться сегодня к вам, к дагестанской молодежи! Я хорошо помню то время, когда принимал решение о том, чтобы всерьез заняться венчурной филантропией. Мы создали фонд, стратегия которого опирается на развитие талантов на моей родной земле. Мои земляки, я видел ваши пронзительные и ясные глаза, видел лица молодых и талантливых людей, которые способны изменить мир. Уверен, у вас это получится! Удачи вам, жму руку!» — зачитал слова бизнесмена директор филиала «Пери» в Дагестане Заур Омаров.