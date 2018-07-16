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«Святая» сняла с продажи скандальные футболки «марҗа»
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«Святая» сняла с продажи скандальные футболки «марҗа» 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Реальное время
Футболки «марҗа» и «марҗа түгел». Фото: скриншот svyataya.com  В Казани разгорелся скандал вокруг футболок местного бренда «Святая». Дизайнеров обвинили в разжигании межнациональной розни.
На футболках разместили флаги России и Татарстана с надписями «марҗа» (считается оскорбительным по отношению к русской женщине) и «марҗа түгел» («не маржа»).
«Прошу прощения, но это перебор. Для меня это даже оскорбительно», — написала одна из пользовательниц инстаграма. «Надеюсь, правоохранительные и надзорные органы рассмотрят эти названия со стороны закона РФ», — прокомментировал случившееся другой пользователь.
Скандальные футболки сняли с продажи. На официальном сайте «Святой» их уже нет, но кэш все помнит.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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