«Святая» сняла с продажи скандальные футболки «марҗа»

Футболки «марҗа» и «марҗа түгел». Фото: скриншот svyataya.com В Казани разгорелся скандал вокруг футболок местного бренда «Святая». Дизайнеров обвинили в разжигании межнациональной розни.

На футболках разместили флаги России и Татарстана с надписями «марҗа» (считается оскорбительным по отношению к русской женщине) и «марҗа түгел» («не маржа»).

«Прошу прощения, но это перебор. Для меня это даже оскорбительно», — написала одна из пользовательниц инстаграма. «Надеюсь, правоохранительные и надзорные органы рассмотрят эти названия со стороны закона РФ», — прокомментировал случившееся другой пользователь.

Скандальные футболки сняли с продажи. На официальном сайте «Святой» их уже нет, но кэш все помнит.

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