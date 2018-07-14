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Известный фотожурналист показал миру нижегородские трущобы
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Известный фотожурналист показал миру нижегородские трущобы 

nn.ru 33 минуты назад
Фото: nn.ru
На фотографии из Нижнего Новгорода люди «в бедном районе» сидят во дворе своего дома и смотрят на ноутбуке матч Россия — Испания.
— У каждого города есть трущобы. Фотограф Якоб Риис однажды сказал, что «трущобы являются мерилом цивилизации». Вы никогда не сможете понять страну, не разговаривая и не встречаясь с беднейшими людьми и не посещая их дома, — пишет фотожурналист. — Эти места, которые вряд ли найдут туристы, гораздо более характерны для сегодняшней России, чем сверкающие стадионы и модные городские центры.
Некоторые подписчики выразили сомнение: больше похоже на район в Бразилии. И потом — бедные люди с ноутбуком? На что автор фото ответил, что в наши дни это не проблема. А снимок сделан в сотне метрах от ночлежки, которую Максим Горький описал в пьесе «На дне».
— Очень интересно. В сверхдержаве такой бедный народ, — заметил silvan2017.
Подписчик под ником handmade.workroom отметил, что видел в Нижнем Новгороде людей явно в плохой жизненной ситуации. Они еще могут позволить себе нормально питаться, покупать одежду бытовую технику, даже иногда машину. А вот денег на хороший дом у них не хватает, или они ждут квартиры от муниципалитета. Но это, по его словам «не уровень выживания», и их нельзя назвать бедными. Кстати, он уверен, что проблемы нижегородцев в пристрастии к алкоголю. Он уверен, что это самый пьющий город в России.
— Такое ощущение, что это двор частного дома, на котором развели помойку. Вот у нас всегда так. Не удивлюсь, если хозяин семейства гоняет на крузаке при этом, — возмутился illflowmalice.
Всего в этот цикл Сергея Пономарева входит 12 фотографий. Правда, ни одна другая не вызывает таких противоположных чувств. Кстати, все комментарии к снимкам сделаны на английском языке, а значит, предназначены не только для российских зрителей.
Сергей Пономарев является одним из самых успешных молодых фотожурналистов современности. Он известен своими репортажами из Ливии, Японии и освещением Российской политической действительности и культуры. Сергей является обладателем многочисленных призов на Российских и международных фотоконкурсах, Обладатель главного приза конкурса «Пресс Фото России» 2003 за репортаж «Хроники Норд-Оста». Лауреат Пулитцеровской премии 2016 года С 2003 года Сергей Пономарев работает в Агентстве Associated Press — одном из главных новостных агентств мира. Родился в Москве, окончил МГУ им. Ломоносова и Акакдемию Труда и Социальных отношений.
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