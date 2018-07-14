Известный фотожурналист показал миру нижегородские трущобы

На фотографии из Нижнего Новгорода люди «в бедном районе» сидят во дворе своего дома и смотрят на ноутбуке матч Россия — Испания.

— У каждого города есть трущобы. Фотограф Якоб Риис однажды сказал, что «трущобы являются мерилом цивилизации». Вы никогда не сможете понять страну, не разговаривая и не встречаясь с беднейшими людьми и не посещая их дома, — пишет фотожурналист. — Эти места, которые вряд ли найдут туристы, гораздо более характерны для сегодняшней России, чем сверкающие стадионы и модные городские центры.

Некоторые подписчики выразили сомнение: больше похоже на район в Бразилии. И потом — бедные люди с ноутбуком? На что автор фото ответил, что в наши дни это не проблема. А снимок сделан в сотне метрах от ночлежки, которую Максим Горький описал в пьесе «На дне».

— Очень интересно. В сверхдержаве такой бедный народ, — заметил silvan2017.

Подписчик под ником handmade.workroom отметил, что видел в Нижнем Новгороде людей явно в плохой жизненной ситуации. Они еще могут позволить себе нормально питаться, покупать одежду бытовую технику, даже иногда машину. А вот денег на хороший дом у них не хватает, или они ждут квартиры от муниципалитета. Но это, по его словам «не уровень выживания», и их нельзя назвать бедными. Кстати, он уверен, что проблемы нижегородцев в пристрастии к алкоголю. Он уверен, что это самый пьющий город в России.

— Такое ощущение, что это двор частного дома, на котором развели помойку. Вот у нас всегда так. Не удивлюсь, если хозяин семейства гоняет на крузаке при этом, — возмутился illflowmalice.

Всего в этот цикл Сергея Пономарева входит 12 фотографий. Правда, ни одна другая не вызывает таких противоположных чувств. Кстати, все комментарии к снимкам сделаны на английском языке, а значит, предназначены не только для российских зрителей.