Брат Алексея Баталова: С его дочерью дела совсем плохи

За перипетиями вокруг семьи легендарного актера Алексея Баталова наблюдает вся страна. Пожилая жена артиста Гитана Аркадьевна и его 50-летняя дочь-инвалид Мария фактически оказались заперты в собственной квартире. Из-за разборок с соседом они не могут выехать даже на свою дачу. Брат артиста — писатель и настоятель храма Михаил Ардов — уверил: дела в звездном семействе действительно очень непростые.

«Дочь Маша разговаривает с трудом»

— Я навещаю семью брата регулярно, — делится Михаил Ардов. — Жена его чувствует себя неважно, но старается не жаловаться на свои проблемы. А вот с дочерью Машей дела совсем плохи: она с трудом разговаривает. Но Маша — талантливая, умная, написала много сказок, стихов. Я знаю, что сейчас Гитане Аркадьевне помогают три женщины — работницы, которые готовят, убирают у них в доме. Заходит и Надежда — старшая дочь Алексея. У них с моим братом были сложные отношения из-за того, что он с ее мамой как-то рано и не очень хорошо разошелся. Конечно же это переносилось и на дочь.

Михаил Ардов — сводный брат Алексея Владимировича. У них одна мама, но разные отцы. Но воспитывались дети вместе. У Алексея и Михаила был еще младший брат Борис, который умер в 2004 году из-за цирроза печени.

— Очень грустно на душе оттого, что нет ни Бориса, ни Алексея рядом, я остался один, — вздыхает 80-летний Михаил Викторович. — Когда я в последний раз видел старшего брата, у него было очень бледное лицо, я понимал, что уже немного осталось ему. Но все равно мне до сих пор трудно осознать, что его нет. Увы, он был уже не юн, 88 лет, долго хворал. Но когда начинаешь об этом думать, сразу же появляется ностальгия по тем временам, когда мы жили все вместе, когда были живы родители. Последние годы его жизни мы виделись не так часто, но всегда разговаривали о тех военных временах, когда жили с нашей мамой в эвакуации в татарском городе Бугульма. У брата смолоду было многообразие талантов, он писал замечательные картины, которые хвалили профессиональные художники. А кроме того, он сочинял хорошие стихи, их одобряла сама Анна Ахматова

«У него было повреждено все лицо»

Когда Алексей Владимирович стал популярным, связь с семьей не утратил. Хотя делиться моментами из актерской жизни не любил. На площадках Баталову приходилось непросто.

— Во время съемок фильма «Летят журавли» они с каким-то партнером боролись и Алексей прямо лицом упал на маленький узенький пенечек, — вспоминает Михаил Викторович. — У него было повреждено все лицо. Слава Богу, что брат попал к хорошему хирургу, который его вылечил. Помню, как в какой-то момент Алексей перестал быть востребованным. Но это происходило потому, что он очень придирчиво относился к сценариям. Он отказывался от многих предложений.

Кстати, сам Михаил Викторович подражать брату в выборе профессии не стал: он — священник.

— Я довольно рано стал верующим человеком, — продолжает протоиерей. — А христианство запрещает любому человеку посещать различные зрелища. Но Алексей, несмотря на профессию, верил в Бога с самой юности, а к концу жизни стал стопроцентно церковным человеком. У него были знакомые священники, с которыми он часто советовался. В годовщину смерти Алексея я не смог встретиться с его семьей по причине богослужения, я весь день молился об упокоении его души.

Год, прожитый без брата, отра­зился на здоровье Михаила Ардова. А ведь этот пожилой человек заботится еще и о своей больной жене.

— Я в последнее время стал очень быстро утомляться, — с грустью говорит брат Алексея Баталова. — Но свои обязанности по храму конечно же выполняю. У моей жены большие проблемы с суставами, недавно пошли осложнения. Детей у нас нет. Есть две женщины, которые помогают. Одна в доме убирает, а другая ходит по магазинам, покупает все необходимое. Так мы и живем.