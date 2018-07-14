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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали мужем и женой
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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали мужем и женой 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Сегодня, 14 июля, состоялась свадьба Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Церемония бракосочетания состоялась в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate. Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали мужем и женойЭмин Агаларов и Алена Гаврилова сегодня официально были названы мужем и женой.
На свадьбу съехались многочисленные друзья Эмина и Алены, а так же близкие родственники молодых.
Надо отметить, что и для Эмина, и для Алены, это второй брак. Ранее Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана Гейдара Алиева. У них растут двое сыновей. А Алена была замужем за Рустамом Тарико. Остается пожелать молодым счастливой и безоблачной жизни!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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