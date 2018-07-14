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Виталий Гогунский отпраздновал 40-летний юбилей
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Виталий Гогунский отпраздновал 40-летний юбилей 

Russianshowbiz.info 44 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» Виталий Гогунский опубликовал пляжное фото со своей женой и рассказал, как он чувствует себя в 40 лет.
Актер уточнил, что поклонники Кузи могут не волноваться, герою исполнится всего 27 лет в октябре этого года. Самому же Гогунскому действительно исполнилось 40 лет. В честь этого он отправился в Грузию, где познакомились его родители.
Подводя промежуточные итоги своей жизни, Виталий заметил, что может назвать себя абсолютно счастливым человеком. Он не может точно сказать, от чего зависит это ощущение — от его отношения к жизни в целом или от сложившихся обстоятельств.
Актер покорил все вершины, которые хотел, но чувствует, что это не половина жизни, а только треть. Счастье в его жизнь приносят жена и дочь. В настоящее время актер стоит перед двумя дорогами — где успех и признание и его призвание. Теперь Гогунский попытается объединить эти направления.
Актер поблагодарил своих друзей за поддержку и любовь, а своих недругов — за то, что сделали его мудрее и сильнее.
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