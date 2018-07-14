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Приезжайте к нам еще
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Приезжайте к нам еще 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес…
Считанные часы остались до финального матча чемпионата мира по футболу, а значит — очень скоро закончится наша сказка, длившаяся месяц.
Каждые выходные с середины июня старалась съездить в центр Москвы, на Никольскую — туда, где собирались наши гости — англичане, немцы, французы, мексиканцы, испанцы, аргентинцы, бразильцы… Словом те, кто приехал к нам, в Россию в гости.
Они веселились, радовались, отрывались, отлично проводили время. Они не были чем-то отдельным, они с удовольствием делились своим отличным настроением с нами, «заражали» своим оптимизмом и жизнелюбием. Они пели песни, танцевали, с удовольствием фотографировались.
В какой-то момент поймала себя на мысли: «Нет никаких „они“, есть „мы“ — люди». Самые простые, которые умеют находить везде повод для радости, помогать друг другу, вместе отмечать победы, делить горечь поражения и, конечно, праздновать. И мне очень хотелось снова и снова окунаться в эту атмосферу веселья, беззаботности, неимоверных эмоций, чтобы сохранить в себе как можно дольше эти впечатления, которые, безусловно, еще долго будут вспоминаться с улыбкой и легкой грустью.
Время чудес подошло к концу.
Это был не чемпионат мира, это был месяц бесконечного счастья для всех. Мне очень приятно от того, что наша страна, наш город предстали перед гостями открытыми, дружелюбными, душевно теплыми и гостеприимными. Было безумно приятно слышать «Спасибо, Россия», читать и смотреть отзывы иностранных гостей.
Например, 17-летний англичанин Тео и его отец записали видео, в котором развенчали мифы о России — они очень удивились, когда подвозивший их до стадиона самарец отказался и, кажется, даже обиделся от предложенных ему денег.
И таких рассказов и видеороликов довольно много. Мы же, со своей стороны, сделали все, чтобы иностранные гости чувствовали себя как дома. Например, дедушка из Златоуста Юрий Белов собственными руками связал сотни сувениров, которые раздал болельщикам в память о России.
Но самое главное — это месяц мы жили без политики и вне ее. Мы просто дружили, общались, не обращая внимания на то, что происходит где-то. И нам было хорошо друг с другом, несмотря ни на что.
Я не знаю, пройдет ли еще когда-нибудь Чемпионат мира по футболу в России, но это и не столь важно. Важно другое: приезжайте к нам еще, приезжайте просто так, просто в гости, просто в отпуск. Но приезжайте еще!
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