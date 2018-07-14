Ещё
Брат Баталова рассказал, как живут жена и дочь артиста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брат Баталова рассказал, как живут жена и дочь артиста 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
15 июня 2017 года, на 89 году жизни скончался Алексей Баталов. У него осталась дочь Мария, которая от рождения страдает церебральный параличом. У актера с наследницей были теплые отношения, девушка была сильно к нему привязана. После смерти отца она с трудом справляется с утратой.
«Я навещаю семью брата регулярно, — делится Михаил Ардов. — Жена его чувствует себя неважно, но старается не жаловаться на свои проблемы. А вот с дочерью Машей дела совсем плохи: она с трудом разговаривает. Но Маша — талантливая, умная, написала много сказок, стихов. Я знаю, что сейчас Гитане Аркадьевне помогают три женщины — работницы, которые готовят, убирают у них в доме. Заходит и Надежда — старшая дочь Алексея. У них с моим братом были сложные отношения из-за того, что он с ее мамой как-то рано и не очень хорошо разошелся. Конечно же это переносилось и на дочь».
В последние годы братья редко общались. Михаил давно ушел в церковь, а Алексей пришел к вере только к концу жизни. «Я довольно рано стал верующим человеком, — поделился родственник Баталова с „Собеседником“. — А христианство запрещает любому человеку посещать различные зрелища. Но Алексей, несмотря на профессию, верил в Бога с самой юности, а к концу жизни стал стопроцентно церковным человеком. У него были знакомые священники, с которыми он часто советовался. В годовщину смерти Алексея я не смог встретиться с его семьей по причине богослужения, я весь день молился об упокоении его души».
Teleprogramma.pro: последние новости
Ксения Собчак похвасталась кольцом с камнем в несколько десятков миллионов рублей Андрей Малахов сообщил о свадьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой «Волочкову не узнать!»: заметно похудевшая балерина произвела фурор на ток-шоу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая желанная ведущая мира надела бикини27
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет36
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа17
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет75
Звезда «Голоса» вернула похищенную дочь1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение