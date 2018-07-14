Брат Баталова рассказал, как живут жена и дочь артиста

15 июня 2017 года, на 89 году жизни скончался Алексей Баталов . У него осталась дочь Мария, которая от рождения страдает церебральный параличом. У актера с наследницей были теплые отношения, девушка была сильно к нему привязана. После смерти отца она с трудом справляется с утратой.

«Я навещаю семью брата регулярно, — делится Михаил Ардов . — Жена его чувствует себя неважно, но старается не жаловаться на свои проблемы. А вот с дочерью Машей дела совсем плохи: она с трудом разговаривает. Но Маша — талантливая, умная, написала много сказок, стихов. Я знаю, что сейчас Гитане Аркадьевне помогают три женщины — работницы, которые готовят, убирают у них в доме. Заходит и Надежда — старшая дочь Алексея. У них с моим братом были сложные отношения из-за того, что он с ее мамой как-то рано и не очень хорошо разошелся. Конечно же это переносилось и на дочь».

В последние годы братья редко общались. Михаил давно ушел в церковь, а Алексей пришел к вере только к концу жизни. «Я довольно рано стал верующим человеком, — поделился родственник Баталова с „Собеседником“. — А христианство запрещает любому человеку посещать различные зрелища. Но Алексей, несмотря на профессию, верил в Бога с самой юности, а к концу жизни стал стопроцентно церковным человеком. У него были знакомые священники, с которыми он часто советовался. В годовщину смерти Алексея я не смог встретиться с его семьей по причине богослужения, я весь день молился об упокоении его души».