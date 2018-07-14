Ксения Собчак похвасталась кольцом с камнем в несколько десятков миллионов рублей

Ксения Собчак любит дразнить аудиторию в соцсетях. Она никогда не скрывает мест своего отдыха, демонстративно выкладывает снимки из частных самолетов, роскошных яхт. И, кажется, потом наслаждается комментариями, которые оставляют пользователи под фотографиями.

А сегодня телеведущая похвасталась роскошным кольцом с редким камнем турмалин параиба. Кстати, почти такое же продемонстрировала в прошлом году балерина Анастасия Волочкова . Тогда она заявила, что украшение ей подарил тайный поклонник.

Турмалины параиба на данный момент — самые драгоценные камни в мире. Их цена обусловлена редкостью. Он не уступает по прочности многим драгоценным камням. А вот, к примеру, по прозрачности параиба превосходит изумруд, который часто имеет вкрапления и легкую затемненность. Кольцо, как у Ксении Собчак, стоит ориентировочно 50-60 млн рублей.

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