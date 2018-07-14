Семилетние близняшки стали самыми красивыми детьми в мире

Страницу в социальных сетях девочкам завела мать в июле 2017 года С той поры модельные агентства и шоурумы завалили близняшек предложениями о сотрудничестве.

Однояйцевые близнецы Лиа Роуз и Ава Мари из Лос-Анджелес заслуженно считаются самыми красивыми моделями-близняшками в своём возрасте. Страницу в социальных сетях девочкам завела мать в июле 2017 года С той поры модельные агентства и шоурумы завалили близняшек предложениями о сотрудничестве, сообщает Daily Mail.

Джеки признаётся, что новая жизнь изменила её близняшек полностью. Близняшки комфортно чувствуют себя в модельном бизнесе и любят быть в центре внимания.

За полгода на страницу девочек в «Инстаграме» подписалось больше 140 тысяч человек. После их успеха Джеки завела инстаграм-страницу и для своего сына Чейса Роберта. На его аккаунт подписано пока две тысячи человек.