Названы основные причины разводов

Британский сайт знакомств, ориентированный на разведённых мужчин и женщин, опубликовал результаты опроса, в котором приведены наиболее частые причины развода. Были опрошены 43 тыс. женщин, переживших развод.

Самой основной причиной расторжения брака были названы разные взгляды на жизнь. 29% опрошенных женщин сказали, что готовы уйти от мужа из-за его измены. 11% — из-за постоянных ссор, для 5% женщин причиной развода могут послужить психические расстройства супруга. Также среди причин развода были названы физическое насилие, проблемы с содержанием дома и деньгами.

А вот в Росси статистика другая. Согласно данным Росстата, 41% расторжения браков происходит из-за проблем с наркотиками у одного из супругов, 26% супружеских пар разводятся из-за проблем с собственным жильём, 14% супругов расстаются из-за постоянного вмешательства родственников в семейную жизнь. Всего же, по статистике, в России разводятся около 50% пар.

Психолог Виктория Мещеринова, прокомментировала News.ru почему так много пар в России не пытаются сохранить брак.

«Развод в социальном мире стал проще, поскольку это два равных партнера, их не держит ничего финансово друг с другом, потому что научились договариваться о жизни детей — это очень хороший тренд, когда родители остаются командой по выращиванию ребёнка, а ребёнок получает две двери, семьи, в которые он может постучаться в любой момент. Уже не держат вместе какие-то юридические, специфические вещи, которые были, например, в 90-е годы, когда ипотека сохранила энное количество браков. Сейчас за развод никто никого не осуждает, как это было, скажем, 50 лет назад, когда сфера развода лежала в идеологической или, например, профессиональной сфере», — рассказал эксперт.

Вместе с тем она отметила, что, несмотря на неутешительную статистику, разводиться людям не менее сложно, чем в прошлом веке.

«Когда мне говорят о том, что сейчас такой быстрый мир — развелись, разбежались — это не так, это иллюзия, чтобы сохранить себя от боли. Но я точно знаю, что люди у которых был развод, перестают относиться к этому как просто к игре «поженились, развелись», — говорит психолог.

Также Виктория Мещеринова рассказала, что в её практике самыми частыми причинами развода для мужчин и женщин является бессмысленность отношений и невнимание со стороны женщины, а для женщин —эмоциональное насилие и контроль со стороны супруга. Второй наиболее частой причиной она называет измены, добавляя, что мужчины гораздо хуже переживают измены, нежели женщины.

По словам психолога, популярное мнение о том, что пары могу расстаться из-за разных взглядов на жизнь, это не более чем обобщающее понятие.

«Это никак не коррелируется у психологов, трагедия у каждой пары уникальна. Там обязательно будут эпизоды, которых нет у других пар. Очень больше заблуждение, что счастливо можно жить только с похожим человеком, который понимает тебя с полуслова. Психологи отлично знают, что лучше всего, качественнее всего живут пары, которые как раз состоят из противоположностей, которые учатся помогать друг другу, которые не похожи друг на друга, но сохраняют друг к другу уважение и, если не страстную любовь, то тёплую привязанность», — подытожила эксперт.