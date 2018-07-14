«Вкусная, неторопливая, улыбчивая»: Равшану Куркову восхитила летняя Финляндия

Известная актриса Равшана Куркова показала неожиданную для обывателей Финляндию. По признанию знаменитости, она буквально влюбилась в эту северную страну и не хочет ее покидать. Поклонники Равшаны, вдохновившись ее рассказами, срочно захотели тоже побывать в этих живописных краях.

Пока отечественные знаменитости млеют под лучами солнца, слушая шум прибоя в Турции, на Крите или Мальдивах, актриса Равшана Куркова отправилась в путешествие в государство в Северной Европе. Причем отпуск артистки проходит не менее насыщенно и увлекательно. Финляндия, которую уже несколько дней изучает Равшана, покорила ее сердце. Актриса гуляет по улицам городов, посещает музеи, в частности она побывала в EMMA — ESPO Museum of Modern Art в Хельсинки, а также в ее планах танцы на концерте знаменитого джазмена из Эфиопии. «Обаятельная, тёплая, вкусная, неторопливая, улыбчивая Финляндия очаровала за эти четыре дня так, что не хочется уезжать. Наслаждаюсь последним днём перед отъездом из последних сил», — написала Равшана.

Актриса опубликовала свое фото в проеме дома, окрашенного в приятный персиковый цвет. Глядя на этот снимок, скорее представляешь Марокко, а не Финляндию. Подписчики Равшаны поблагодарили ее за открытие известной страны с необычной стороны и отметили красоту любимицы, которая выглядит гармонично в любом месте. «Я увидела в этом фото что-то восточное, а оказалось, что это Хельсинки» «Очень неожиданно, мне Хельсинки казался серым и унылым» «Равшана, спасибо Вам за замечательные и наполненные смыслом и стилем репортажи. Захотелось побывать в Финляндии»