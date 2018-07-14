В Азербайджане арбузы появились на месяц раньше обычного

В Азербайджане на прилавках магазинов и рынков появились сахарные арбузы. Жители Баку озадачены: можно ли есть ягоду, ведь официальный сезон еще не наступил. Насколько безопасны бахчевые, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Арзу Юнус.

Первый урожай арбузов уже на прилавках Баку. В этом году бахчевые созрели почти на месяц раньше обычного. Спрос на них пока не такой большой, как в августе. Многие жители опасаются: плоды могут быть напичканы большим количеством нитратов. Специалисты успокаивают: весь товар проходит проверку на безопасность и качество.

«С начало сезона никаких нарушений не выявлено. И сегодня берем очередную пробу арбузов и дынь. По стандартам количество нитратов не должно превышать 60 миллиграммов на килограмм», — говорит начальник бакинского управления Агентства продовольственной безопасности Акпер Алиев.

А продавцы рассказывают, как распознать качественный арбуз. Он должен быть свежим на вид, с едва блестящей коркой, никаких рубцов и трещин.

«Хороший арбуз можно определить и по желтому пятну. Чем желтее пятно, тем слаще и вкуснее ягода», — уверен продавец Шаиг Новрузов.

Алиаббас Хакимов 15 лет выращивает арбузы и сам продает их. Здесь на рынке у него постоянные покупатели. Фермер предлагает им на выбор несколько сортов.

«Например, этот сорт называется шабан. У него косточки мелкие. Астраханский крупнее, а на вкус очень сладкий и сочный», — рассказывает фермер.

Стоимость килограмма арбузов на рынках от 20 до 35 центов, поэтому покупатели не скупятся, берут сразу несколько.

«Беру сразу два-три арбуза. Они хорошо утоляет жажду. В жару трехкилограмовый арбуз могу съесть сразу», — хвастается покупатель Мурад Алиев

Когда на улице +46 — хорошо освежиться сочным арбузом. Самые вкусные в республике бахчевые выращивают на востоке страны — в Сабирабаде.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ