В Шахтах молния насмерть поразила беременную девушку, еще пять человек госпитализированы

Молния попала в дерево, под которым спрятались отдыхающие

Трагедия произошла на местном пляже в Шахтах в субботу, 14 июля. Как сообщает портал Шахты.ру, молния попала в дерево, под которым в грозу спряталась компания отдыхающих людей. Беременная 25-летняя девушка погибла на месте происшествия, еще пятерых человек госпитализировали.

— Девушка погибла от разряда тока. Остальные получили ожоги. У одного парня по свидетельству очевидцев, парализовало ноги, он был без сознания, — пишет издание.

На место происшествия очевидцы ЧП вызвали скорую помощь. Медикам удалось привести в чувство мужчину, который был без сознания. Всех пострадавших доставили в отделение кардиологии.

За ними будет проводиться наблюдение, так как врачи считают, что ухудшение состояния здоровья может наступить позже.