Ещё
В Шахтах молния насмерть поразила беременную девушку, еще пять человек госпитализированы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Шахтах молния насмерть поразила беременную девушку, еще пять человек госпитализированы 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Молния попала в дерево, под которым спрятались отдыхающие
Трагедия произошла на местном пляже в Шахтах в субботу, 14 июля. Как сообщает портал Шахты.ру, молния попала в дерево, под которым в грозу спряталась компания отдыхающих людей. Беременная 25-летняя девушка погибла на месте происшествия, еще пятерых человек госпитализировали.
— Девушка погибла от разряда тока. Остальные получили ожоги. У одного парня по свидетельству очевидцев, парализовало ноги, он был без сознания, — пишет издание.
На место происшествия очевидцы ЧП вызвали скорую помощь. Медикам удалось привести в чувство мужчину, который был без сознания. Всех пострадавших доставили в отделение кардиологии.
За ними будет проводиться наблюдение, так как врачи считают, что ухудшение состояния здоровья может наступить позже.
161.ru: последние новости
Урганту помог выйти из депрессии Кремль: известный ведущий ответил на вопросы Басты Школьница из Ростовской области вступила в переписку с королевой Англии На что готовы люди ради хорошего кадра: истории 18 крутых снимков от российских фотографов
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая желанная ведущая мира надела бикини44
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет36
Звезду «Универа» Рудову заподозрили в съемках порнофильмов
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет76
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников61
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение