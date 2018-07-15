Некрещенных младенцев разрешили отпевать

По распоряжению Священного Синода теперь во всех приходах Русской православной церкви утвержден чин отпевания для тех младенцев, которых не успели покрестить.

Как сообщает «Lenta.ru», о подробностях такого нововведения рассказал священник Александр Волков — пресс-секретарь Патриарха.

По словам Александра, в церковь нередко обращаются люди, потерявшие по разным причинам своих детей, и просят совершить хоть какой-то чин над усопшими, ища утешения.

Ведь бывает, что детки рождаются мертвыми или умирают в первые часы после рождения, когда спасти их жизни не представляется возможным. Кроме того, чин отпевания тех, кто умер уже в сознательном возрасте, связан, главным образом с молитвой о прощении грехов. «Это нельзя отнести к некрещеным младенцам, которые не могут обладать личными грехами», — отметил Волков.

Ранее сообщалось, что Церковь ввела в практику особый богослужебный чин утешения близких, чьи родственники покончили жизнь самоубийством.