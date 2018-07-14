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«Суонси» объявил о переходе Асоро из «Сандерленда»
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«Суонси» объявил о переходе Асоро из «Сандерленда» 

Советский спорт 1 час назад
19-летний швед ганского происхождения подписал контракт с «лебедями», рассчитанный на четыре года — до 30 июня 2022 года.
Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de «Сандерленд» выручил на продаже молодого форварда 2,3 миллиона евро.
✍️ Welcome to @SwansOfficial, @joelasoro1. #CroesoAsoro ⚪️⚫️ pic.twitter.com/2rpIaUpByG
— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 14 июля 2018 г.
Асоро подписал контракт с «черными котами» в возрасте 15 лет. В 17 лет под руководством Дэвида Мойеса дебютировал в премьер-лиге. В минувшем сезоне в составе «Сандерленда» принял участие в 34 играх, забил четыре мяча, отдал две результативные передачи и заработал три желтых карточки.
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