«Суонси» объявил о переходе Асоро из «Сандерленда»

19-летний швед ганского происхождения подписал контракт с «лебедями», рассчитанный на четыре года — до 30 июня 2022 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de «Сандерленд» выручил на продаже молодого форварда 2,3 миллиона евро.

✍️ Welcome to @SwansOfficial, @joelasoro1. #CroesoAsoro ⚪️⚫️ pic.twitter.com/2rpIaUpByG

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 14 июля 2018 г.